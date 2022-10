Ruska političarka Valentina Petrenko pažnju privlači svaki put kad se pojavi u javnosti, a njezina fotografija postala je hit na društvenim mrežama zbog njezine neobične frizure.

Ruska političarka Valentina Petrenko jedna je od dugogodišnjih političarki, ali pozornost najprije Rusa, a potom i javnosti diljem svijeta privukla je sasvim drugim detaljem.

Petrenko voli nositi posebnu frizuru, a njezine fotografije hit su na društvenim mrežama zbog načina na koji ju oblikuje.

Valentina je rekla da ima prirodno kovrčavu kosu te da je isključivo sama oblikuje i da ne ide kod frizera. Frizura je pravilnog oblika, a brojni korisnici društvenih mreža nisu je štedjeli kreativnim usporedbama na koje ih podsjeća kosa ove političarke.

Jedan od pratitelja njezinu je frizuru čak usporedio i s nekom mrtvom životinjom, a mnogi od njih pisali su da kosa izgleda poput kacige.

I've been enjoying this Russian politician's hair this afternoon. pic.twitter.com/WBO3NybaAw