Najseksi žena svijeta hrvatskih korijena nestala iz javnosti pa zabrinula pratitelje: ''Hvala vam na ljubavi!''

Najseksi žena svijeta golferica Paige Spiranac zabrinula je svoje obožavatelje nakon što je na neko vrijeme nestala iz javnosti, otkrila je da je imala problema sa zdravljem.

Najseksi žena svijeta po magazinu Maxim ove godine, Paige Spiranac, ozbiljno je zabrinula svoje pratitelje i obožavatelje nakon što je na neko vrijeme nestala iz javnosti.

Kad se ponovno vratila na Instagram, pojasnila je da je imala problema sa zdravljem.

"Žao mi je što u posljednje vrijeme nisam toliko aktivna na društvenim mrežama. Otišla sam na odmor i morala sam se pozabaviti svojim zdravljem. Na godišnjem pregledu pronašli su mi kvržicu na dojci. Nedavno su mi napravili biopsiju. Nalaz je bio negativan, na čemu sam jako zahvalna! Podsjetnik da idete na preglede i da nikada ne znate kroz što ljudi prolaze iza zatvorenih vrata, stoga je ljubaznost toliko važna. Želim vam zahvaliti što uvijek šaljete toliko ljubavi i podržavate moj put'', napisala je u svojoj Instagram priči.

Božićne blagdane pratiteljima je čestitala u seksi kostimu Bake Mraz, a mnogi su se složili kako su im nedostajale njezine objave.

Inače, Paige je rođena u Coloradu 1993. godine, a njen je djed porijeklom iz Hrvatske koji se tijekom života preselio u Ameriku.

29-godišnjakinja je dugo bila na meti oštrih kritika zbog svog izgleda, a hejteri su joj čak i prijetili smrću jer je, navodno, seksualizirala golf i prodavala svoje tijelo.

''Govorili su mi da sam promiskuitetna jer nosim tajice i uske suknje na terenu, da sam loša osoba, da sam sramota za golf'', rekla je i podijelila da su napadima bili izloženi i njezini roditelji.

''Kada je riječ o golfu, znam da me ljudi gledaju kao da sam neka šala. Mislim da to nisam. Da sam muško sa istim brojem pratitelja na Instagramu, mislim da me ne bi gledali tako, rekli bi da je to sjajno'', komentirala je.

Paige se na veliku žalost brojnih pratitelja udala 2018. godine za svog osobnog trenera Stevea Tinoca kojeg godinama ističe kao najveću podršku.

''Upoznala sam ga na početku karijere. Kroz sve smo prošli zajedno, razumije me. Jednom mi je savjetovao da pokažem malo više dekolte", priznala je.

