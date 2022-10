Lidija Bačić Lille objavile je vruće fotke iz saune i pokazala svoju vitku figuru u plavom kupaćem kostimu.

Lidija Bačić Lille pokazala je da ljeto još nikako nije gotovo, a iako temperature vani više nisu vruće, ona svojim objavama itekako podiže temperaturu svojim pratiteljima.

Lille je ovog puta pozirala u sauni, a svoje seksi obline pokazala je u plavom kupaćem kostimu s uzorkom.

U nekoliko zavodljivih poza, Lidija je sjedila u sauni, a svojim opisima sama je opisala što njeni pratitelji mogu napisati na njenu pojavu.

''Hot!'', ''Ooh la la'', napisala je u opise fotografija.

''Lille, ljubaaaviiiii'', ''Izgledaš vatreno'', ''Kakva seksi žena'', ''Top'', ''Skidaj sve sa sebe, u sauni si'', ''Nema mene da se skupa grijemo'', pisali su joj fascinirani pratitelji.

Još je jednom potvrdila i ono što na svojem profilu na Instagramu ističe stalno, a to je da ne koristi filtere i fotošop jer u stvarnosti izgleda isto kao na fotografijama koje sama objavljuje. O tome je jednom progovorila i za DNEVNIK.HR.

"Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je Lile.

Kralj Charles zaposlio osobu čiju jedinu obavezu ne možete ni zamisliti, evo kako su ju objasnili +27

Vjerovali ili ne, ova žena ima 72 godine, a poharala je modnu pistu bolje od većine njezinih mlađih kolegica! +4