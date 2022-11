Preminuo je otac Jennifer Aniston, glumica se oprostila emotivnom objavom: ''Vinuo si se u nebesa u miru i bez boli...''

Jennifer Aniston podijelila je tužne vijest sa svojim pratiteljima, preminuo je njen otac John Aniston.

Glumica Jennifer Aniston podijelila je tužne vijesti sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Naime, u 90. godini preminuo je njen otac John Aniston.

U dirljivoj objavi podijeljenoj na Instagramu, 53-godišnja zvijezda ''Prijatelja'' prisjetila se svog oca uz fotografije njih dvoje od vremena kada je bila beba do sada.

"Slatki tata… John Anthony Aniston", započela je.

"Bio si jedan od najljepših ljudi koje sam ikada poznavala. Tako sam ti zahvalna što si se vinuo u nebesa u miru i bez boli. I to 11. 11.! Uvijek si imao savršen trenutak. Taj broj će zauvijek vrijediti još veće značenje za mene sada'', napisala je.

Jennifer je završila svoju objavu, napisavši: "Voljet ću te do kraja svijeta. Ne zaboravi me posjetiti.''

John je također bio glumac.

U lipnju je Jennifer odala počast svom ocu na dodjeli dnevnih Emmyja 2022., gdje je on osvojio nagradu za životno djelo. John je ljudima najpoznatiji po ulozi Victora Kiriakisa u sapunici ''Days of Our Lives''.

"Više od 30 godina, njegova predanost toj seriji stekla mu je poštovanje i divljenje njegovih kolega glumaca, duboka prijateljstva i oduševila milijune obožavatelja diljem svijeta", rekla je.

"Njegova karijera doslovno je definicija životnog djela."

John je Jennifer dobio u braku s Nancy Dow koja je preminula 2016.

