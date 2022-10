Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković viđen je u rijetkom izlasku sa suprugom Sonjom Jandroković. Njihova ljubavna priča počela je potpuno nenadano.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković bio je jedan od uzvanika na premijeri Molierovog ''Don Juana'', predstave u Hrvatskom narodnom kazalištu.

Na lijepu kazališnu večer stigao je s dugogodišnjom suprugom Sonjom Jandroković, a par je za okupljene fotografe pozirao ruku pod ruku.

Sonja je odjenula plavu haljinu i crni sako, dok je Gordan imao jedno od već prepoznatljivih odijela u kojima ga svakodnevno možemo vidjeti.

Ljubavna priča političara i liječnice počela je još prije tridesetak godina. Sonja se u Gordana zaljubila na prvi pogled, a pozornost joj je ukrao kada je u Malinskoj skakao u more na glavu.

''Sjedili smo na moliću i kroz razgovor se zaljubili... Iznenadilo me to što je puno čitao, brdo knjiga. Od prvog trena točno je znao što hoće, znao je to i objasniti. I danas je takav. Oduvijek su ga zanimale politika i društvo. Možda smo i pomislili da će to biti ljetna ljubav, no ljetna ljubav pretvorila se u dugu, kvalitetnu... I troje djece'', ispričala je ranije za Jutarnji list.

Zanimljivost je da je Sonja u rodu s predsjednikom Republike Hrvatske. Naime, Sonja je kći Zoranova ujaka, a malo tko zna da su po tome Jandroković i Milanović, koji se baš i ne slažu na poslovnom planu, zapravo obitelj.

Gordan i Sonja imaju troje djece, sinove Mihaela i Juricu te kćer Klaru.

