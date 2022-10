Franka Batelić posljednje dane trudnoće provodi u prirodi, a njen sinčić Viktor mami je poklonio i jedan poseban poklon.

Naša omiljena pjevačica Franka Batelić posljednje dane trudi se provesti u prirodi, a pratitelje je raznježila posebnom objavom u kojoj je otkrila brižnu stranu svog sinčića Viktora.

Maleni je mami Franki ubrao i poklonio cvijeće, a Franka je ponosno ovaj mali dar fotografirala i stavila na Instagram priču.

''Mami bere cvijeće'', napisala je Franka na fotografiji na kojoj su u prvom planu tratinčice, a u pozadini se vidi i maleni Viktor.

Potom je objavila i selfie s cvjetićima, a mi moramo priznati da Franka zaista blista u zadnjem tromjesečju.

Iako bi trebala odmarati, Franka je za svoje pratitelje nedavno snimila i spot za novu pjesmu ''Priča o nama'', a za In magazin otkrila je i da oko termina poroda priprema nešto novo što još krije kao iznenađenje.

''Korona nas je naučila da možemo sve i od doma raditi, tako da mislim da se sve može kad se hoće, spremamo jedno super iznenađenje. Pa evo bit će oko mog poroda ili malo kasnije, ali uglavnom vidjet ćete, stvarno je super'', najavila je.

U tajnosti još krije i spol druge bebe koju čeka s Vedranom Ćorlukom, a maleni Viktor raduje se igranju s bracom ili sekom, a u drugoj trudnoći Franka puno opuštenije uživa nego u prvoj, a ne zamara se ni s nekoliko kila koje je dobila.

''Pa prvi put sve guglaš! Prvi put sve guglaš i ja sam bila ta. A drugi put, nekad zaboravim koji sam tjedan, kao moram se podsjetit, nekako ide sve puno lakše, puno opuštenije i baš uživam'', kaže.

''Ovaj put ne stignem razmišljat, jedino me podsjeti težina na to da sam trudna, ali uz malo dijete ne stigneš ništa. Uopće se ne zamaram s kilogramima. Stvarno ne, stvarno ne. Mislim da je to sastavni dio života i nekako je normalno da će u trudnoći doći kile, ali isto tako i odu'', rekla je.

