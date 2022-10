Fotografije princeze Diane i Johna Travolte očarale su javnost, a poznate scene njihova plesa obišle su svijet.

Cijeli svijet vidio je mali dio večeri kada su princeza Diana i princ Charles 1985. godine prisustvovali svečanoj večeri u Bijeloj kući kod tadašnjeg predsjednika Amerike Ronalda Reagana.

Princeza Diana tada je zablistala u uskoj crnoj haljini sa spuštenim rukavima koja je sezala do poda, a oko vrata su je krasili skupi bijeli biseri.

Tijekom večeri, gosti su se mogli opustiti na plesnom podiju, a među uzvanicima je bio i glumac John Travolta koji je Dianu zamolio za ples.

Tada 24-godišnja Diana prihvatila je poziv i zaplesala s Travoltom na pjesmu iz filma ''Groznica subotnje večeri'', a neke fotografije obišle su svijet.

Na društvenim mrežama kao podsjetnik su osvanule fotografije njihova plesa, a čini se da su se John i Diana odlično zabavili tijekom ove večeri.

Princess Diana's dance with John Travolta at a White House State dinner on November 9, 1985. pic.twitter.com/FtKzatcoIt