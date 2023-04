Kedžo konačno otkrio što je pošlo po zlu na njegovu nastupu na Dori: ''Stao sam na mjesto na koje treba, ali…''

Damir Kedžo dva mjeseca nakon Dore otkrio je što je pošlo po zlu na njegovu nastupu.

Dva mjeseca nakon Dore Damir Kedžo konačno je progovorio o tome što je na njegovu nastupu pošlo po zlu.

''Ispod kostima bila su ogledala i kad se kostim otvorio, svjetla su trebala eksplodirati. Kao i na svim probama ranije, stao sam na mjesto na koje sam trebao stati, no kad sam otvorio kostim, to se jednostavno nije dogodilo. Pitali su me jesam li možda stao na pogrešnu poziciju, no kao i na svim probama ranije, stao sam tamo gdje treba i nije bila moja pogreška. Mislim da bih trebao otići na kavu sa čovjekom koji je bio zadužen za svjetlo'', rekao je Kedžo u emisiji ''Dalibor Petko Show''.

No ne misli da mu je zbog toga izmakla pobjeda.

''Da je pjesma 'Angels and Demons' bila najbolja, pobijedila bi bez obzira na nastup. Mislim da su Let 3 bili bolji u svojoj kategoriji od mene u mojoj'', rekao je. Svojim riječkim kolegama poželio je sreću.

''Pjesma je riskantna i može proći potpuno shvaćeno ili potpuno neshvaćeno. Jedno su eurovizijski fanovi, a drugo 250 milijuna ljudi koji gledaju i glasaju. Želim im svu sreću i zbilja bih volio da konačno uđemo u zasluženo finale'', izjavio je Kedžo o Letu 3 i njihovoj pjesmi Mami ŠČ!

Nakon što u jeku pandemije nije otišao na Eurosong 2020. godine, priznaje da od Dore ipak ne odustaje.

''Naučio sam u životu nikad ne reći ne nekim stvarima. Ali neću ići dok nemam pjesmu baš kakva treba biti. Shvatio sam da to treba biti balada na hrvatskom, koja ima posebnu emociju kakvu mogu dati. Osjećao sam da je na meni bio veliki pritisak ove godine, i to više fizički. Kad je sve završilo, spavao sam tri dana u komadu, dok su se svi u mom timu razboljeli. Iako mi je 'Divlji vjetre' draža pjesma, ovogodišnji mi je nastup draži jer sam bio svjesniji svega oko sebe. Te 2020. bio sam nervozan i zaboravio sam uživati'', rekao je Kedžo.

U emisiji je promovirao novu pjesmu ''Zbog tvojih pogleda'' te najavio u skorije vrijeme čak dva potencijalna albuma. Kod Petka u emisiji iznenadili su ga voditeljica Ana Radišić, nazvavši ga dijelom svoje obitelji, i redatelj Igor Barberić, koji je otkrio da bi volio ponoviti mjuzikl s Kedžom u glavnoj ulozi. Damirova kolegica Mia Negovetić otvorila je mogućnost da se na nekoj od sljedećih Dora njih dvoje pojave u duetu. Pjevač je otkrio i kako su ljudi reagirali na njegove javne istupe o borbi s mentalnim zdravljem.

''Dobio sam na stotine poruka, što me potaklo na razmišljanje o pokretanju različitih panela, u koje bismo uključili stručnjake koji bi govorili o toj temi'', rekao je Damir, a otkrio je da je danas puno svjesniji sebe i da je smirenija i emotivnija osoba.