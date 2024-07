Pogledajte tko je sve u žiriju Sarajevo Film Festivala, imat će i čast dodijeliti nagrade Srce Sarajeva!

Žiri Natjecateljskog programa - igrani film 30. Sarajevo Film Festivala čine redatelj i scenarist Paul Schrader (predsjednik), glumac Sebastian Cavazza, redateljica, scenaristica i montažerka Una Gunjak, redatelj i scenarist Juho Kuosmanen te glumica i producentica Noomi Rapace.

Schrader se pridružuje plejadi filmskih autorica i autora koji su predsjedali žirijem Sarajevo Film Festivala u prethodnim izdanjima: Mike Leigh (2004), Miki Manojlović (2005.), Jasmila Žbanić (2006.), Jeremy Irons (2007.), Nuri Bilge Ceylan (2008.), Mirjana Karanović (2009), Cristi Puiu (2010), Ari Folman (2011), Kornél Mundruczó (2012.), Danis Tanović (2013.), Béla Tarr (2014.), Călin Peter Netzer (2015.), Elia Suleiman (2016.), Michel Franco (2017.), Asghar Farhadi (2018.), Ruben Östlund (2019.), Michel Hazanavicius (2020.), Jasna Đuričić (2021.), Sebastian Meise (2022.), Mia Wasikowska (2023.).

Žiri će imati čast dodijeliti nagrade Srce Sarajeva u Natjecateljskom programu – igrani film. Nagrade će biti uručene u petak, 23. kolovoza na svečanosti ceremonije dodjele nagrada.

Paul Joseph Schrader je rođen i odrastao u strogoj nizozemskoj kalvinističkoj porodici, te je tek u svojoj sedamnaestoj godini prvi put pogledao film. Karijeru je započeo kao filmski kritičar, a zatim je nastavio studije na Sveučilištu Columbia, Calvin Collegeu i UCLA Film School.

Schrader je ostavio svoj prvi trag kao scenarist s kultnim filmom "Taksist" (1976.), u režiji Martina Scorsesea i s Robertom De Nirom u glavnoj ulozi. Scenarij filma, koji predstavlja mračno istraživanje urbane otuđenosti i moralnog propadanja, ostaje jedan od najslavnijih u filmskoj povijesti. Ova suradnja sa Scorseseom nastavila se kroz druge značajne filmove, kao što su "Razjareni bik" (1980.) i "Posljednje Kristovo iskušenje" (1988.), čime je Schrader utvrdio svoju reputaciju majstora pripovjedača.

Njegov redateljski debi, "Plavi ovratnik" (1978.), pokazao je njegovu sposobnost da potakne moćne glumačke nastupe, kao i oštro oko za društvene komentare. Nakon toga je režirao kritički priznate filmove poput "Američki žigolo" (1980.), "Mishima" (1985.) i "Grad zločina" (1997.).

Godine 2017. napisao je scenarij i režirao "Prvi reformirani" (2017.), film hvaljen zbog svojih dubokih egzistencijalnih tema, koji je dobio brojna priznanja, uključujući nominaciju za Oscara® za najbolji originalni scenarij.

Nedavni projekti uključuju "As u rukavu" (2021.), "Glavni vrtlar" (2022.) i "Oh Canada" (2024.), naglašavajući njegov trajni utjecaj i nepresušnu kreativnost u savremenom filmskom stvaralaštvu.

Sebastian Cavazza je studirao glumu na Akademiji za kazalište, radio, film i televiziju (AGRFT) na Sveučilištu u Ljubljani, Slovenija. Diplomirao je 1999. godine i odmah nastavio postdiplomske studije u oblasti filmske režije.

Tijekom svoje karijere, Cavazza je ostvario više od osamdeset nastupa na sceni i više od osamdeset uloga pred kamerom, uključujući zapažene filmove kao što su "Muškarci ne plaču" (2017.), "Ederlezi Rising" (2018.) i serija "Besa" (2018.). Njegov izvanredan rad donio mu je brojne nominacije i nagrade. Impresivno, glumio je na više od petnaest stranih jezika i nikada nije bio sinkroniziran.

Cavazza je 2020. godine pozvan da drži predavanja o glumi pred kamerom na AGRFT-u, gdje i danas nesebično dijeli svoje znanje i iskustva sa studentima.

Scenaristica, redateljica i montažerka Una Gunjak rođena je u Sarajevu, a živi i radi u Parizu. Studirala je u Italiji, a zatim i u Velikoj Britaniji, na NFTS-u, gdje je diplomirala na Odsjeku za montažu. Godine 2014. osvojila je nagradu Srce Sarajeva na Sarajevo Film Festivalu za kratki film "Kokoška", koji je premijerno predstavljen na Sedmici kritike u Cannesu, a osvojio je i Europsku filmsku nagradu za najbolji kratki film.

"Ekskurzija", prvi dugometražni igrani film Une Gunjak, premijerno je prikazan na filmskom festivalu u Locarnu 2023. godine, gdje je osvojio posebno priznanje. Do sada je prikazan na više od 50 festivala, osvojivši nagrade za najbolji scenarij na Festivalu autorskog filma u Beogradu i najbolju glumicu na Marakeškom filmskom festivalu. Film "Ekskurzija" je prikazivan u kinima u 20 zemalja širom Europe.

Juho Kuosmanen je filmski, kazališni i operni redatelj i scenarist iz Finske, čiji su kratki filmovi prikazani na mnogim festivalima, uključujući Cannes, Locarno i Oberhausen. Njegov debitantski dugometražni film "Najsretniji dan u životu Ollija Mäkija" premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu 2016. godine, gdje je osvojio glavnu nagradu u selekciji Un Certain Regard.

Njegov drugi dugometražni film "Kupe br. "“ (2021.) također je premijerno prikazan u Cannesu u glavnom natjecateljskom programu, gdje je osvojio Grand Prix, nagradu koju je podijelio s filmom Asghara Farhadija "Heroj". Kuosmanen je također uradio trilogiju kratkih nijemih filmova "Scrap-Mattila and the Beautiful Woman" (2012.), "Moonshiners" (2017.) i "A Planet Far Away" (2023.). Nedavno je režirao tri epizode TV serije "Alice & Jack" u kojoj glume Andrea Riseborough i Domhnall Gleeson. Kuosmanen je suosnivač i umjetnički direktor Kokkolan Kinojuhlat Film Festivala.

Noomi Rapace je privukla pažnju međunarodne publike 2009. godine svojim moćnim, uznemirujućim i kritički priznatim prikazom Lisbeth Salander u filmskim adaptacijama trilogije Millennium Stiega Larssona: "Djevojka s tetovažom zmaja", "Djevojka koja se igrala vatrom" i "Kule u zraku". Dobitnica je nagrade Guldbagge (Švedska) za najbolju glumicu i međunarodne nagrade Jupiter (Njemačka) za najbolju glumicu za svoj revolucionarni nastup u prvom nastavku trilogije Millennium, kao i nominacije za Filmsku nagradu Britanske akademije za glavnu glumicu i Europsku filmsku nagradu za najbolju glumicu.

Nakon uspjeha, Rapace je postala jedna od najtraženijih glumica. Balansirala je istaknute holivudske uloge u filmovima „Sherlock Holmes: Igra sjena“ (2011.) i "Dijete 44" (2015.) s avangardnim međunarodnim produkcijama kao što su "Janje" (2021.) i "Nećeš biti sama" (2022.). Također je dobila pohvale kritičara za svoje uloge u TV emisijama kao što su "Jack Ryan" (2019.), "Django" (2023.) te ovogodišnjoj seriji "Constellation".

Pored svog moćnog prisustva na ekranu, nadareni je kreativac i osoba s brojnim interesima i znanjima. Kao producentica s oštrim okom i jakim instinktima, umije prepoznati ideje i pretvoriti ih u snažne priče za publiku. Kroz svoju produkcijsku kuću Boom Films, Noomi Rapace trenutno razvija nekoliko projekata, uključujući "Hamleta", s cijenjenim filmskim stvaraocem Alijem Abbasijem, u kojem će igrati glavnu ulogu Hamleta.

30. Sarajevo Film Festival će biti održan od 16. do 23. kolovoza 2024. godine

