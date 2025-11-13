Najava zagrebačke premijere komične monodrane Hristine Popović "Dobro sam ispala - Šta mi fali?"

Višestruko nagrađivana glumica Hristina Popović, poznata po ulogama u preko trideset filmskih naslova, gostuje 21. studenog 2025. u 20:00 sati u Satiričkom kazalištu Kerempuh s komičnom monodramom ''Dobro sam ispala – Šta mi fali?''.

Ova jedinstvena predstava, koja spaja elemente stand-upa i osobne ispovijesti, donosi na scenu emotivnu, iskrenu i duhovitu priču o svakodnevici, obiteljskim odnosima i izazovima suvremenog roditeljstva. Nakon što je osvojila publiku diljem regije, ovo će biti prvo njezino izvođenje u Zagrebu.

Kroz niž životnih situacija i bez dlake na jeziku, Hristina govori o svom djetinjstvu, odrastanju u jugoslavenskoj obitelji s majkom balerinom i ocem psihijatrom, o ultimativnim savjetima za dobar život svoje bake, glumačkom poslu, majčinstvu i svim onim malim, a važnim trenucima koji oblikuju naš identitet.

Hristina Popović - 1 Foto: PR

''Dobro sam ispala - Šta mi fali?'' nije samo predstava, već i životna lekcija o tome kako prihvatiti sebe i sve ono što nas čini ljudima.

Uz prepoznatljiv humor i energiju, Hristina Popović publici daruje večer smijeha, topline i iskrene povezanosti koja se dugo pamti.

Ulaznice po cijeni od 15,00 EUR dostupne su na blagajni Kerempuha ili putem web stranice www.kazalistekerempuh.hr.

Premijera monodrame Hristine Popović Foto: PR