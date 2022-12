Toni Collette i Anna Faris bore se za bogatstvo u komediji ‘Naljedstvo’

Da li se i vi bolje ophodite prema onima od kojih trebate nešto?

Točno o tome govori nova komedija Na$ljedstvo, gdje svi članovi obitelji nastoje podvaliti “klipove pod noge” jedni drugima, a sve u svrhu da baš oni dobiju nasljedstvo bogate tetke koja je na umoru.



Film prati sestre Macey (Colette) i Savannu (Faris), koje da bi spasile vlastiti posao od propasti, nastoje udobrovoljiti svoju umiruću tetku (Turner) da im ostavi nasljedstvo nakon njene smrti. No, njihova tetka je sve samo ne laka osoba, a i nisu se jedine sjetile toga, jer pojavljuje se šira obitelj kojoj je nasljedstvo zapelo za oko i neće ga se odreći bez borbe.

Glumačka postava filma je doista impresivna, a predvode ju nominirana za Oscara Toni Collette (The Sixth Sense, Knives Out, Hereditary), Anna Farris (franšiza Scary Movie, The House Bunny, Overboard), nominirana za Oscara Kathleen Turner (Peggy Sue Got Married, Romancing the Stone, The Jewel of the Nile), nominiran za 4 Emmyja David Duchovny (X-Files, Evolution, Californication), Rosemarie DeWitt (La La Land, Poltergeist, The Professor) i Ron Livingston (Office Space, The Conjuring, Band of Brothers).



Toni Collette se i dalje dokazuje kao nevjerojatna glumica u širokom spektru žanrova; za ulogu u Shymalanovom kultnom The Sixth Sense je zaradila nominaciju za Oscar, a za humorističnu seriju United States of Tara je osvojila Emmy i Zlatni globus.



Nedužni osmijeh Anne Faris vjerojatno pamtite iz komedija The House Bunny ili sva četiri nastavka Scary Movie gdje je tumačila glavnu ulogu i svaki puta nas iskreno nasmijala svojom naivnošću.

Rosemarie DeWitt i Ron Livingston koji u Nasljedstvu glume bračni par, godinama su u braku i van filma pa ne iznenađuje da su savršen par na velikom platnu, kao i to da su već glumili u istim projektima (The Odd Life of Timothy Green, Pantheon). I legendarna Kathleen Turner je već glumila sa kolegom iz filma Na$ljedstvo, Davidom Duchovnyjem, u seriji Californication gdje je tumačila moćnu poslovnu ženu opsjednutu seksom.



Scenarist i redatelj filma Dean Craig iza sebe ima velikog iskustva na filmovima koji uključuju neugodna, no nama gledateljima urnebesna obiteljska okupljanja poput Death at a Funeral, A Few Best Men i Netflixov Love Wedding Repeat. Uposleni Craig se u ulozi scenarista i redatelja bacio na još jedan filmski projekt koji uključuje obiteljsku svečanost, a radi se o komediji The Honeymoon gdje glavne uloge tumače Pico Alexander (Naslovnica Again, A Most Violent Year)i Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm, Bodies Bodies Bodies).

Film produciraju Signature Films, Thruline Studios, Capstone Studios i Pretty Matches Productions, produkcijska kuća Sarah Jessice Parker, pa nas ne bi iznenadilo da i ona sama ima manju ulogu u samom filmu.



Da bi to saznali, morat ćemo još malo pričekati dok film ne stigne u hrvatska kina.



U KINIMA OD 15.12.



TRAILER: https://kinofilm.hr/video/naljedstvo/



GLUMCI: Toni Collette, Anna Faris, Kathleen Turner, David Duchovny, Rosemarie DeWitt, Ron Livingston

REŽIJA: Dean Craig



SCENARIJ: Dean Craig



PRODUCENTI: Alison Benson, Sarah Gabriel, Marc Goldberg, Sarah Jessica Parker



IZVRŠNI PRODUCENTI: René Besson, David Haring, Josh Kesselman, Christian Mercuri, Roman Viaris-de-Lesegno



ŽANR: komedija



Distribucija: Editus d.o.o.