Šok i nevjerica dvije su riječi koje najbolje opisuju ovaj serijal, potpuno ćete se naježiti!

Dokumentarni serijal iz 2015. godine pod nazivom "The Jinx" jedan je od najboljih i najkontroverznijih dokumentaraca koje sam ikada pogledala. Toliko me se dojmio film da sam ga gledala bar tri puta, a još mi je nevjerojatnije bilo to da je redatelj pukom srećom uspio od navodnog ubojice dobiti priznanje za tri ubojstva koja su glavna tema dokumentarca.

Nedavno je izišao drugi dio "The Jinxa", koji još više odmotava čudnovatu priču Roberta Dursta, multimilijunaša i (navodnog) ubojice.

Za redatelja Andrewa Jareckog vjerojatno većina nije čula, ali poslije "The Jinxa" svatko je znao da je on jedini redatelj, bar kako se dosad čini, koji je uspio dobiti od ubojice priznanje na filmu. Nakon zadnje epizode dokumentarnog serijala Robert Durst je uhićen, a drugi dio "The Jinxa" počinje upravo tamo gdje je stao 2015. Jarecki je ponovno probudio jednu od najfascinantnijih priča o tri ubojstva koju možete čuti/gledati te već u prvoj epizodi drugog dijela otkrivamo nova saznanja o slučajevima, Durstu i suđenju koje se činilo beznadnim.

Činilo se tako s obzirom na ogromno bogatstvo Roberta Durstva i njegove obitelji koje mu je omogućilo da ima uvijek najbolje odvjetnike i da na kraju plati sebi jamčevinu svaki put kada bi bio uhićen.

Na svu sreću, nakon vrlo jasnih saznanja koja su otkrivena u filmu bilo je dovoljno dokaza da se Dursta napokon strpa u zatvor. Jarecki još jednom pristupa s oprezom sa svim sugovornicima koji su na neki način uključeni u Durstov život, kao i u slučaj, ali pristupa dovoljno konkretno da mu vjerujete da ste i dalje u potpunosti uvučeni u priču. Nevjerojatna je činjenica koliko je utjecaja jedan dokumentarni serijal imao na američko pravosuđe, javnost te da po tko zna koji put otkriva kako ljudi koji su ultrabogati mogu izbjeći sve, pa čak i hladnokrvno ubojstvo.

U prve tri epizode drugog dijela "The Jinxa" upoznajemo sugovornike koji su bili iznimno bliski s Robertom Durstom, odvjetnike, detektive, kao i porotu sa sadašnjeg suđenja. Svi oni doprinose novim intrigama vezanim za ubojstva te se već u tri epizode čini kao da nema šanse da gledamo stvarnu priču s obzirom na šokantne informacije koje doznamo.

Ono što je frustrirajuće i u ovom nastavku jest činjenica da kao gledatelj vidite koliko dokaza ima protiv ubojice, ali on je jednostavno uvijek nekoliko koraka ispred svih. Jarecki na odličan način vodi priču tako da svaku epizodu gledamo u jednom dahu, ne znamo što će se na kraju dogoditi te uvijek u zadnjoj minuti epizode prikaže bombastičnu informaciju ključnu za rješavanje čitave priče. Najviše me zanima što će biti u zadnjoj epizodi, s obzirom na to da je zadnja epizoda prvog dijela serijala bila najšokantnija, stoga se s oprezom veselim da ćemo u drugom dijelu "The Jinxa" saznati ponovno neku informaciju od koje će nam poskočiti srce. Također se nadam da će pravda biti zadovoljena i da ćemo odsad Dursta gledati samo iza rešetaka bez obzira na njegov novac, utjecaj i godine.

"The Jinx drugi dio" dokumentarni je serijal koji svakako morate pogledati. Naravno, bilo bi idealno da pogledati i prvi dio, ali u svakom slučaju, redatelj Jarecki postavio je drugi nastavak tako da će vam apsolutno sve biti jasno. Šok i nevjerica dvije su riječi koje najbolje opisuju ove serijale te sam uvjerena da ćete se i vi potpuno naježiti od njih.