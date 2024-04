Jedan od najvećih skandala iz 2019. godine pretočen je u film, vrijedi li ga pogledati?

Prije nekoliko dana na Netflix je stigao film s intrigantnom temom. Scoop je film o tome kako su žene BBC-jeva Newsnighta osigurale zloglasni intervju s princem Andrewom o njegovu prijateljstvu s osuđenim seksualnim prijestupnikom, Jeffreyjem Epsteineom.

"Scoop" je film baziran na knjizi Sama McAlistera "Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews", a režirao ga je Philip Martin.

Kada u filmu imamo visokorangiranog člana kraljevske obitelji i jedan od šokantnijih skandala iz 2019. godine, dobijemo idealnu podlogu za zanimljiv film. Koliko god tema bila odlična, "Scoop" je podbacio u nekoliko stvari.

Scenaristički film ima smisla te nam je od početka jasno o čemu se radi, kako će ići priča i koji je njezin kraj. Redateljski je film sasvim korektan, u smislu da se Martin ipak odlučio ubaciti i sporednu priču koja će paralelno pratiti intervju.

Nažalost, ta se priča ne razvija dovoljno duboko, jasno, ali ni zanimljivo da bismo se kao gledatelji vezali za mladu novinarku koja je zapravo zaslužna za intervju. Tempo filma također mi je poprilično nejasan, s obzirom na to da su sve najbitnije stvari koje se dogode prije intervjua kao prebrza montažna sekvencija koja je zbrzana samo da bi se prikazala, ali ne i da uvuče gledatelje dodatno u čitavu priču.

Generalno sam imala dojam kako u sat i pol Martin i ostatak ekipe nisu uspjeli adekvatno prikazati taj važni događaj koji je potresao kraljevsku obitelj, a koji je zaista pratio čitav svijet. Sve u svemu, imala sam osjećaj da je film tanak. Scenarij, iako jasan, nije napisan dovoljno intrigantno za temu koju pokriva, a bez dobrog scenarija jednostavno ne možete dobiti dobar film.

Billie Piper utjelovljuje lik Sam McAlister, novinarke koja je zaslužna da ekipa Newsnighta dobije ekskluzivni intervju s princem Andrewom. Piper igra Sam kao nesigurnu ženu koja nije svjesna same sebe u svim životnim sferama. S obzirom na dosta plitak scenarij, površno smo je upoznali kao mamu koja nije dovoljno prisutna u sinovu životu te kao kćer koja i dalje traži savjet od mame kada je u pitanju njezina karijera. Bilo kako bilo, Piper svoj lik igra uvjerljivo, dosljedno te, iako stoji rame uz rame sa sjajnom Gillian Anderson, dolazi do izražaja mnogo više. Lik poznate novinarke Emily Maitlis igra Gillian Anderson. Njezin lik gotovo uopće i ne upoznamo, već je vidimo samo kao novinarku koja je, kako se čini, najviše fokusirana na svoga psa.

Anderson u ovoj ulozi pomalo izgleda kao karikatura te lik Emily igra gotovo kao Margaret Thatcher. Uloga Maitlis zasigurno nije najbolja uloga za Anderson. Princa Andrewa utjelovljuje glumac Rufus Sewell, koji sjajno radi svoj posao. Maska je odlična, njegova mimika lica, kao i govor tijela, uspjeli su u potpunosti gledateljima dovesti princa Andrewa pred male ekrane.

Film "Scoop" ima zanimljivu temu, ali tu staje sve što je pozitivno za taj film. Ako niste upoznati sa skandalom, pogledajte ovaj film kako biste dobili bolji uvid u priču, ali ako ipak znate sve o ovoj tematici, bolje ga je preskočiti.