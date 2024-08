Nova akcijska komedija s Markom Wahlbergom i Halle Berry snimljena je u Hrvatskoj, ali prvo mjesto na Netflixu baš i ne opravdava

Netflixov broj jedan trenutno je nova akcijska komedija s Markom Wahlbergom i Halle Berry, The Union je snimljen u Rovinju, ali više od lijepih prizora i sjajnih glumaca nema za pružiti.

Mark Wahlberg i Halle Berry dovoljan su razlog da pritisnete play kada vam na Netflixu izađe novi akcijski film The Union. Iako su glavni glumci glavni razlozi koji će vas privući ovom filmu, moram vam reći da je ovo samo još jedan u nizu preskupih akcijskih filmova koje Netflix izbaci na gotovo tjednoj bazi.

Scenaristi Joe Barton i David Guggenheim, zajedno sa redateljem Julianom Farinom, donijeli su nam akcijsku priču koju ćete brzo zaboraviti nakon gledanja. Iako je djelomično snimljena u prekrasnom Rovinju, to nije dovoljno da The Union ostane urezan u našem sjećanju. Scenaristički je film jasan, ali dosta tanak u smislu priče. Imamo dva glavna lika koja se očito poznaju, ali su njihovi životi dijametralno različiti. Ono što ih spaja je zapravo meni i dalje nejasno. Zbog čega je lik Halle Berry izabrao dosadnjikavog građevinskog radnika kojeg igra Mark Wahlberg da se pridruži elitnoj tajnog agenciji u rješavanju slučaja, iako naivno objašnjeno, po meni ostaje pod upitnikom. Tempo filma je brz na lijep način, te je sat vremena i 47 minuta ispunjeno misijama, akcijom, tučama, potjerama, i naravno, flertom. Nekada se akcijske scene čine kao da nikada neće završiti, ali možda je u ovom slučaju to i bolje jer je dijalog napisan osrednje. Farino je imao izazov spojiti elemente akcijskog filma sa komičnim pod tonom, ali iako su akcijske sekvence solidno režijski izvedene, nedostatak dosljednosti u scenariju i likovima ostavit će gledatelje nezadovoljnima. Režijski je film jednako kao i narativno mlak, te iako su kreatori i produkcija uspjeli dovesti zvijezde poput Wahlberga i Berry, to nije dovoljno za hit. To je samo dokaz da svaki segment filmskog stvaralaštva mora biti skladan kako bi finalni rezultat bio odličan. Čak ni najbolji glumci ne mogu izvući loše priče.

Halle Berry u The Unionu utjelovljuje specijalnu agenticu Roxanne Hall. Odmah u startu sam pomislila kako je gledam u X-Menima kao Storm, jer iz nekog razloga su njezin lik napravili gotovo pa identično kao što je bio lik Storm. Svoj lik Roxanne igra površno i zaista neuvjerljivo, dok kemija sa Wahlbergom u nekim scenama zna biti dosta isforsirana. Pored Berry, gledamo simpatičnog Marka Wahlberga kao Mike McKennau, građevinca koji živi dosadan život. Wahlberg u The Union donosi svoju prepoznatljivu glumačku jednoličnost, koja je u njegovom slučaju uvijek komična. On je barem dosljedan svojem liku, što je teško za reći za ostatak ekipe.

The Union je još jedna akcijska komedija koja će nam projuriti kroz glavu bez da znamo što smo gledali. Već viđena priča, prekrasni Rovinj u pozadini, te par dobrih akcijskih scena, je sve što vam ovaj film može ponuditi. Vidljiva je borba kreativnog tima sa pravljenjem akcijskog filma sa klišejima žanra, dok u isto vrijeme pokušavaju sa likovima napraviti nešto novo, ali se bojim da nisi uspjeli u tom naumu. The Union je jedan od onih filmova koji ćete odmah zaboraviti nakon gledanja, ali ako želite vidjeti tandem Berry i Wahlberg, kao i divni Rovinj, pokušajte ga pogledati kada vam bude dosadno.

