Predstavljeni finalisti međunarodne radionice ''Make the scene!'', partnerskog projekta United Medije i Pulskog Filmskog Festivala

Najboljem projektu pripast će nagrada od 10.000 eura i prilika za daljnji razvoj projekta koju će osigurati United Media, a žiri koji će odlučiti o pobjedniku čine Nataša Buljan, Goran Bogdan i Mišo Mogorović.

Na konferenciji za medije predstavljeni su i finalisti partnerskog projekta Pulskog Filmskog Festivala i United Medije, međunarodne radionice za razvoj scenarija i pitching televizijskih serija “Make the Scene!”. Najboljem projektu pripast će nagrada od 10.000 eura i prilika za daljnji razvoj projekta koju će osigurati United Media, a žiri koji će odlučiti o pobjedniku čine Nataša Buljan, Goran Bogdan i Mišo Mogorović.

ODABRANI PROJEKTI

1. Deconstruction (Bugarska) - Plamena Velkovsky

2. To The Movies! (Bugarska) - Kristian Stoichev, Boris Rachev i Boris Krastin

3. You have to live somewhere (Hrvatska) – Sanja Milardović

4. Rainbow (Srbija) – Srđan Anđelić

5. Wonderful (Srbija) – Isidora Veselinović, Katarina Mitrović i Vladimir Tagić

6. Dert (Srbija) – Katarina Krstić

“Scenaristička radionica i natječaj ‘Make the scene!‘ projekt je na koji smo jako ponosni, a posebna nam je čast što će svoje prvo izdanje doživjeti na Pulskom filmskom festivalu, kojem smo zahvalni na partnerstvu i gostoprimstvu. Odaziv kreativaca iz cijele regije je sjajan, broj prijava koje smo primili je impresivan, kao i kvaliteta i raznolikost projekata po žanru. To nam je učinilo selekcijski proces izazovnim, ali zato će finalni pitching pred stručnim žirijem 17. srpnja u Puli biti prava kreativna svečanost. Najbolji od šest finalista dobit će novčanu nagradu od 10.000 eura i priliku za daljnji razvoj i produkciju projekta s United Medijom. ‘Make the scene!’ je odlična platforma za scenariste i producente da pokrenu kvalitetne projekte, a i za United Mediju koja kao produkcijski lider želi dodatno potaknuti i osnažiti kreativnu industriju u regiji. Uvjerena sam da će imati mnoga izdanja i dati zamah mnogim vrijednim projektima, ali i da ćemo ovu pulsku premijeru uvijek posebno pamtiti”, izjavila je Nataša Buljan, direktorica razvoja scenarija United Medije. Sudionici će imati priliku sudjelovati na radionicama pod mentorstvom grčkog scenarista Nicosa Panayotopoulosa, autora i suautora brojnih nagrađivanih scenarija za kratke filmove, televizijske serije i igrane filmove (“Truants”, 1996., “My Brother and I”, 1998., “False Alarm”, 2000., “The King”, 2003., “Totally Married” 2003., “The Wake”, 2006.).

Finalisti, žiri i mentor međunarodne radionice ''Make the Scene!'' službeno su predstavljeni na press konferenciji Pulskog filmskog festivala 6. lipnja u Zagrebu, na kojoj je najavljena i svjetska premijera novog filma Rajka Grlića ''Svemu dođe kraj'' s kojim će se i otvoriti 71. Pulski filmski festival.

Samo dan prije velike završnice međunarodne radionice ''Make the scene!'' u Puli će se održati i prestižno polufinalno ocjenjivanje jedne kategorije za Međunarodnu nagradu Emmy. Ovo je treća godina zaredom da je United Mediji, vodećoj medijskoj kompaniji u JI Europi, pripala čast organizacije ovog prestižnog događaja, pa će se tako nakon Dubrovnika i Atene, ocjenjivanje za jednu kategoriju poznate internacionalne nagrade održati u Puli. Na gala eventu koji će se održati 16. srpnja Nova TV i United Medija ugostit će brojne uzvanike iz svijeta televizijske i filmske produkcije.