Počinje Midsummer Scene, jedini hrvatski festival na engleskom jeziku!

Jubilarno deseto izdanje Midscummer Scene Festivala je počelo, prva izvedba je već ove subote, 21. lipnja.

Jubilarno deseto izdanje Midsummer Scene Festivala može početi. Glumci iz cijelog svijeta stigli su u grad i krenula je pjesma. Ovog ljeta, mistični dubrovački Elsinore, Lovrjenac, ugostit će spektakularni mjuzikl - adaptaciju klasika Julesa Vernea "Put oko svijeta u 80 dana", u sklopu jubilarnog desetog izdanja Midsummer Scene Festivala. Prva izvedba je u subotu, 21 lipnja u 21.30 sati.



''Čestitam na deset godina rada, to je sve samo ne jednostavno. A nametnuti se u gradu kulture je još više sve samo ne jednostavno. Usudim se reći kako nijedan grad u Hrvatskoj nema ovako bogatu kulturnu scenu i program. Ovakvi projekti uvijek mogu biti dobra jedna sinergija privatnog i poduzetničkog duha s javnim, što upravo Midsummer Scene dokazuje!'', izjavio je gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i dodao:

''Drago mi je da se ovaj program održava na engleskom jeziku. To je ono što nam nedostaje i što je potrebno za sve naše strane posjetitelje. Grad Dubrovnik je bio mali kotačić pomoći, i Grad Dubrovnik i Turistička zajednica, ali bez vas kao pokretača koji guraju dalje i dalje, i kad mnogi nisu vjerovali u vaš projekt vi jeste, i upravo svojom ustrajnošću ste pokazali da ovi drugi koji nisu vjerovali, danas su počeli vjerovati.''



Festival su predstavili Darija Mikulandra Žanetić, izvršna producentica Midsummer Scene-a, Mato Franković, Miro Drašković, direktor Turističke zajednice Grada Dubrovnika, Sean Aita, redatelj mjuzikla i dramaturg, Filip Krenus, kreativni producent Midsummer Scenea i Nikša Matić, ravnatelj Doma Marina Držića.



Sam mjuzikl bit će izveden čak petnaest puta tijekom festivala. Uz to, posjetitelji će moći uživati u predstavi ''Marlene Dietrich'' u izvedbi dramske prvakinje Ksenije Prohaske, koncertu ''The Stringbreaker'' poznatog skladatelja i pijanista Mateja Meštrovića posvećenom godini UNESCO-ove svjetske baštine te bogatom kulturnom sadržaju koji će oduševiti posjetitelje iz cijelog svijeta. Tu su i dva posebna događaja, jedan već sutra u Kazalištu Marina Držića - Wax Factory iz New Yorka, Ivan Talijančić i Erika Latta, izvest će predstavu ''Lulu XX'', dok će se 29. lipnja u Sponzi predstaviti i strip ''Novela od Stanca'' kojeg je na engleski jezik preveo Filip Krenus.



Midsummer Scene Festival će se održati od 22. lipnja do 7. srpnja, nudeći multisenzorno putovanje koje iz godine u godinu obogaćuje kulturni život Dubrovnika, ali i njegovih posjetitelja.



''Prošlo je jedanaest godina, ali je deseta sezona od prvog festivala na Lovrjencu. Zaista se stvorila jedna lijepa priča. Tada su nam rekli da smo Jelena Maržić, Filip Krenus i ja ludo hrabri, a sad mogu reći da smo nakon toliko godina još luđi i još hrabriji. Zbog te velike ljubavi i vjere u ono što radimo došli smo do ove godine. Nismo ni sami možda svjesni. Znali smo da će biti teško, ali smo ustrajali!'', naglasila je Darija Mikulandra Žanetić, izvršna producentica Festivala.



Pred nama je petnaest izvedbi mjuzikla „Put oko svijeta u osamdeset dana“, koji smo lani imali priliku svjetski praizvesti u adaptaciji Seana Aite i uz glazbu Lea Elsa. Imamo i dva izvrsna koncerta: glazbenu monodramu naše Ksenije Prohaske, koja je tu predstavu igrala petsto puta na više od šest svjetskih jezika - na engleskom će nam pričati i pjevati o životu Marlene Dietrich. A dan poslije u Kneževom dvoru Matej Meštrović premijerno će izvesti skladbu „Dunesco“, posvećenu Godini UNESCO-a, uz naratora Marka Thomasa.



Festival ove godine ima i dva posebna događaja. Jedan je već sutra u suradnji s Kazalištem Marina Držića, a povodom zatvaranja njihove zimske sezone i otvaranja Midsummer Scene, Wax Factory iz New Yorka, Ivan Talijančić i Erika Latta, izvest će predstavu „Lulu XX“, koja živi svoj dugi put. Svoj prvi nastup u Dubrovniku imala je prije dvadesetak godina na festivalu Karantena, a sada dolaze u malo jačoj produkciji, malo izmijenjenoj i pre-režiranoj. Drugi važan događaj promocija je stripa Novela od Stanca ilustratora Dubravka Kastrapelija i u prijevodu Filipa Krenusa na engleski jezik. Početak je u 20 sati, a događaj će se odviti u Sponzi.



''Činjenica da je festival na engleskom jeziku puno znači za Turističku zajednicu, jer mi smo ti koji se brinu o svim posjetiteljima koji dolaze u Grad. Istodobno, vi radite na inovacijama, svake godine na programu je prisutno nešto novo, lani primjerice mjuzikl. Radujemo se budućnosti i ostalim projektima koje će iznjedriti ovaj važan festival. Krasan je glazbeni program ove godine i preporučujem svima da dođu. To je naš festival, cijelog Grada, i sigurno bi bilo lijepo da svi građani uživaju u predstavama, kao što uživaju u predstavama ostalih organizatora'', istaknuo je direktor Drašković dodavši kako je je suradnja privatne inicijative i turističke zajednice izuzetno bitna jer to su ljudi 'koji vuku', dok Turistička zajednica ima određena sredstva koja dobiva zahvaljujući dolascima turista - upravo ta sredstva moraju se vratiti u Grad, ili kroz uređenje Grada ili kulturne događaje.



''Ono što zaista volim, osim ljepote grada, jest da se osjećamo kao istinski dio kulturnog života grada. Iskreno vjerujem u međukulturalnu umjetničku razmjenu i jasno mi je da povijesna povezanost grada kao trgovačke luke, u kombinaciji s njegovom neovisnom slobodoumnom otvorenošću prema idejama i utjecajima iz cijelog svijeta, čini ga savršenim mjestom za izvođenje naše predstave. Zato zahvaljujem Brilliant Events i Honey - Tongued Theatre Productions na povjerenju u našu viziju. Vidimo se na izvedbama!'', zaključio je redatelj Sean Aita.



Midsummer Scene Festival pokrenut je 2014. godine. Programska koncepcija festivala je da tijekom svog trajanja svake večeri prikazuje glazbeno-scenske izvedbe na jednoj ili više lokacija. Cilj Festivala je pružiti gledateljima nezaboravno iskustvo povijesne i kulturne baštine kroz kazališnu čaroliju te izvoditi vrhunske kazališne predstave svjetskih klasika, mjuzikle i glazbeno-scenske događaje. Program se obogaćuje izložbama, promocijama knjiga, radionicama i gostovanjima renomiranih kazališta i festivala iz drugih zemalja.



Festival je projekt Turističke zajednice grada Dubrovnika i Grada Dubrovnika, u produkciji Brilliant Events Dubrovnik i Honey-Tongued Theatre Productions Ltd. London, uz pomoć dubrovačkih kulturnih institucija i brojnih sponzora.