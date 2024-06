Počela su tri dana filmskog raja, svečano su otvorene projekcije filmova na otvorenom!

Večernje projekcije na otoku prikazivat će se od četvrtka do subote, a ulaz i transfer brodom iz Dubrovnika besplatni su za sve posjetitelje.

Sinoć je na konferenciji za medije na terasi hotela RMH Lopud Lafodia svečano otvoreno ovogodišnje izdanje Ponta Lopud ljetnih projekcija, manifestacije koja će narednih dana otok Lopud pretvoriti u pravi raj za sve ljubitelje filmske umjetnosti, a mladim talentima omogućiti daljnji profesionalni razvoj kroz predavanja i druženja s vrhunskim filmašima iz regije i svijeta. Gostima su se na konferenciji obratili ovogodišnji predavači Rajko Grlić, Suzana Perić i Nebojša Slijepčević, kao i osnivačica Ponta Lopuda Tilda Grossel Bogdanović.

''Velika mi je čast biti na Lopudu u ovako kvalitetnoj postavi ovogodišnjih predavača, a posebno s našim Rajkom Grlićem s kojim sam surađivala i čiji rad iznimno cijenim, kao i s Nebojšom koji je ove godine hrvatskoj kinematografiji donio prvu Zlatnu palmu festivala u Cannesu, što je zaista iznimno postignuće'', istaknula je proslavljena hrvatsko-američka montažerka glazbe Suzana Perić.

''Izuzetan je osjećaj biti u društvu ljudi koji su me inspirirali i od kojih sam učio tijekom cijele svoje karijere, ali upravo je to vrijednost koju Ponta Lopud pruža, ne samo studentima koji dobivaju značajnu širinu s ovakvom postavom predavača, već i nama samima koji razmjenom iskustava itekako možemo primijeniti nove momente u svojim djelima'', zaključio je redatelj Nebojša Slijepčević, ovogodišnji dobitnik Zlatne palme u Cannesu.

''Edukacijski element ove manifestacije je ključan. Na svim festivalima na kojima sam sudjelovao, edukacija je bila ono što se proizvodi, dok se ostalo prikazuje, važno je nešto proizvesti. Ako kroz svoje uvide možemo mladima, budućim kolegama dati nešto što smo mi sami prošli, onda smo napravili dobar posao'', rekao je nagrađivani hrvatski redatelj i scenarist Rajko Grlić.

Nakon konferencije za medije, ovogodišnje ljetne projekcije otvorio je film Ja, kapetan (Io Capitano, 2023.) redatelja Mattea Garronea, što je ujedno i hrvatska kino premijera tog filma, a prije prikazivanja putem video poruke predstavio ga je i sam autor.

''Ovaj film daje jednu drugu perspektivu, onu koju inače ne vidimo kada govorimo o migrantima koji dolaze u našu zemlju u potrazi za boljim životom. Upravo uz pomoć migranata na Siciliji smo i napravili ovaj film, kako bismo što vjernije prikazali njihov pogled na svijet, njihovu odiseju koja ih je ovdje dovela i na taj način dali glas onima koji ga inače nemaju'', sažeo je Matteo Garrone, ovim putem otvorivši ljetne projekcije.

''Dok večernje projekcije filmova posjetiteljima pružaju jedinstven doživljaj i predstavljaju im predivan ambijent Lopuda, ono što ovu manifestaciju čini posebnom je upravo njezin edukativni dio, u kojem predavači, nagrađivani i iskusni filmaši, kroz tematske radionice i neformalno druženje prenose svoje znanje talentiranim studentima filma iz Hrvatske i regije, svojim budućim kolegama'', istaknula je Tilda Grossel Bogdanović, osnivačica Ponta Lopud kreativne platforme.

Ljetne projekcije prikazivat će se od četvrtka do subote s početkom u 21:00 sat u jedinstvenom ambijentu plaže LaBaja hotela RMH Lopud Lafodia, koji je i središnje mjesto manifestacije.

''Izuzetno mi je zadovoljstvo što će Lafodia i ove godine biti domaćin filmskih projekcija na Lopudu, koje pod zvjezdanim nebom na jednoj od najljepših plaža na otoku nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Programi koje Ponta Lopud već godinama ljeti dovodi na otok jednako su važni za sudionike, goste, publiku i umjetnike, kao i za lokalnu zajednicu te promociju samog otoka'', istaknula je vlasnica Alessandra Severi, koja već godinama podržava rad kreativne platforme.

Ulaz na projekcije filmova besplatan je za sve posjetitelje, a za vrijeme trajanja događanja, od 27. do 29. lipnja, za publiku iz Dubrovnika organiziran je i besplatan transfer brodom Argosy, koji svakog dana polazi iz luke Gruž (preko puta place) u 18:30 sati, a s Lopuda ispred hotela Lafodia u ponoć.

Ponta Lopud kreativna platforma nosi i predstavlja tri ljetna kulturna programa 2024. i spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud ljetne projekcije prvi je od tri događaja i slaveći filmsku umjetnost održat će se od 27. do 29. lipnja. Drugi događaj, koji će od 29. do 31. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud jazz festival, a ovogodišnji novitet kreativne platforme je pokretanje novog, trećeg ljetnog festivala, Ponta Lopud book bridge, koji trajanjem od 27. do 29. rujna zaokružuje ljetne manifestacije i zatvara kulturno-umjetničku sezonu Lopuda.