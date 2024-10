Savršeni filmovi za jesen: Ovaj popis stvoren je za tmurne dane pod dekicom

Film ''The fall of the House of Usher'' - 1 Profimedia

Temperature se lagano snižavaju, kiša ritmično udara po prozorima, i nema boljeg osjećaja nego nakon napornog dana sjesti pod dekicu i upaliti dobar film. Jesen je idealno vrijeme za stvoriti topao ugođaj sa dobrim filmom ili serijom, a ako nemate ideje što gledati, mi smo tu!

DAHMER (2022)

U samom naslovu ove true crime serije vidimo riječ čudovište. To je riječ koja se rijetko koristi u naslovima serija jer je poprilično jaka i kontroverzna. Sama ta riječ je toliko moćna za nas kao gledatelje, te tako točno opisuje osobu koja je na najodvratniji način oduzela mnoge živote. Jeffrey Dahmer je priča o istinskom ljudskom čudovištu, a na najbolji način ju je oslikao kreator Ryan Murphy. Dahmera utjelovljuje fantastični Evan Peters, koji svoju glumačku igru dovodi do najsitnijih detalja u pokretu, mimici, i govoru. Njegove oči su nam nekada govorile više nego bilo koja izgovorena replika. Sveo je svoj lik na proste faktore i uspio nam je raznim detaljima istinski pokazati Dahmera. Savršena krimi serija za hladno vrijeme koja će vam se uvući pod kožu.

DEATH BECOMES HER (1992)

Kultna američka satirična crna komedija Robert Zemeckis-a u kojoj glume legendarni glumci, Goldie Hawn, Meryl Streep, i Bruce Willis. Film se bavi temom koja je i dalje aktualna, a to je vječna mladost. Film koji vas možda neće prepasti na Halloween, ali će vas crnim humorom dobro nasmijati.

A HAUNTING IN VENICE (2023)

U kina je nedavno stigla labavo temeljena adaptacija romana Agathe Christie iz 1969. pod nazivom Hallowe’en Party. Film A Haunting in Venice stigao je na veliko platno točno u pravom trenutku kada nas niže temperature i kiša inspiriraju da odemo u kino i ušuškamo se nekim odličnim filmom. Ovaj misteriozni film u kojem pratimo najdražeg detektiva Herculea Poirota, upravo je sve ono što nam treba za popraviti tmurni jesenji dan.

YOU’VE GOT MAIL (1998)

Još jedna romantična komedija drama sa Tom Hanksom i Meg Ryan koja je jesenski favorit u mnogim kućanstvima. Ovo je jedan od prvih filmova koji nam daje uvid u internet upoznavanje, gdje Kelly i Joe online započinju intenzivnu online romansu, nesvjesni svojih pravih identiteta.



KNIVES OUT (2019)

Ako ste ljubitelji romana Agathe Christie i klasičnog murder mystery-a, Knives Out je odličan film za hladnu večer. Od samog početka ćete pogađati koji je član bogate i veoma disfunkcionalne obitelji kriv kada je patrijarh obitelji nađen mrtav. Detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) pozvan je da riješi misteriju, a Craig je napravio nezaboravnu kultnu ulogu koju ćemo pamtiti još dugo vremena.

NOBODY WANTS THIS (2024)

Jedna od boljih romantičnih komedija koju možete pogledati trenutno, bazira se na istinitoj priči kreatorke serije Erin Foster. Nobody Wants This sa neočekivanim duom Kristen Bell i Adamom Brodyjem, idealna je jesenja razbibriga. Romantične komedije se napokon vraćaju na male ekrane, a ova serija je dokaz za to. Ljubav uvijek pobijedi sve je poruka i ove romantične komedije, a takvih poruka nam uvijek manjka.

HALLOWEEN (1978)

Ovaj apsolutni klasik John Carpenter-a je na listi svakog zaljubljenika u sedmu umjetnost, a posebno onda kada se bliži Halloween. Priča prati mentalnog bolesnika Michael Myers-a koji je ubio svoju sestru na Noć vještica kada je imao samo 6 godina. Kada nakon 15 godina pobjegne iz sanatorija, Myers se vrati u svoj rodni grad gdje počinje uhoditi jednu babysitter-icu i njezine prijatelje. Nakon toga “zabava” za nas gledatelje kreće.

HOCUS-POCUS (1993)

Ova fantastična kultna komedija iz 1993. koju je režirao Kenny Ortega, prati tri zločeste vještice (Sarah Jessica Parker, Bette Midler i Kathy Najimy) koje sasvim slučajno uskrsava običan tinejdžer. Ovaj film je savršen za pogledati na Noć vještica, nije tako strašan, simpatičan je, i zabava je za cijelu obitelj.



THE FALL OF THE HOUSE OF USHER (2023)

Ako ste ljubitelji iznimno čudnih horora, Edgara Allana Poea, i djela čuvenog horor redatelja Mikea Flanagana, Netflixova serija The Fall of The House of Usher je kao stvorena za vas. Flanagan je još jednom pokazao zašto je majstor u svom poslu kada je u pitanju žanr horora, a čak i ako niste fan strašnih priča, ova serija ima toliko drugih i pametnih slojeva da je svakako preporučujemo za ovu jesen. The Fall of The House of Usher je odlična horor mini serija koja nije samo pravljena kako bi nas prestrašila, nego i podsjetila na istinski horor koji nam gotovo svakodnevno serviraju oni koji se ubrajaju u samo 1% populacije, oni privilegovani za koje ne vrijede nikakva pravila, i koji zaista misle da su besmrtni.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Maja Šuput pozirala ogrnuta tek ručnikom: ''Ima da muškićima skoči tlak!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lidija Bačić iskreno o ljubavnom statusu: ''Bit će na sva zvona, i brak i djeca i on!''