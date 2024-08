Ovo su najgledaniji filmovi i serije na Netflixu, na listi su i neka poprilična iznenađenja!

Svaki tjedan se trudim napisati preporuke za filmove i serije koje su zanimljive i vrijedne gledanja, ali nikada zapravo nisam gledala statistiku koje su to serije i filmovi najgledaniji na Netflixu u Hrvatskoj. Ispod vam donosim listu koja će vas možda iznenaditi kao i mene, obzirom da za neke naslove nisam čula.

Ovo su najgledaniji filmovi i serije na Netflixu koje gledaju Hrvati, te se nadam da ćete možda naći inspiraciju za što gledati kada mislite da ste već sve vidjeli. Uživajte!

FILMOVI

1. Puss in Boots: The Last Wish

Najpoznatiji mačak u čizmama je nakon filmova o Shreku dobio i svojih pet minuta, te sam sigurna da koliko god je ovo film za djecu, toliko je i razonoda za odrasle.

2. Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie

Sve što ovdje trebate znati jeste da je u pitanju Spongebob. Iskreno me iznenadilo da je ovaj film na drugom mjestu po gledanosti trenutno, ali očito Spongebob nikada ne izlazi iz mode.

3. Failure to Launch

Romantičnih komedija nikada dosta, a kada u filmu imate Sarah Jessicu Parker i Matthewa McConaugheya, onda nije bitno što je ovo film iz 2006. godine. Osobno sam Failure to Launch gledala tri puta, i Netflix me podsjetio da bi trebala opet.

4. Minions: The Rise of Gru

Minionsi osvajaju svijet već dugi niz godina svojom šašavošću i slatkoćom, ali nam ovaj film iz 2022. godine donosi priču o Gruu koja je zaista zabavna i za nas malo veću djecu.

5. Operation Fortune: Ruse de Guerre

Specijalni tajni agent Orson Fortune (Jason Statham) ponovno se vratio u velikom sjaju u ovoj akcijskoj komediji koja je prošlo ljeto izašla u kina, ali je sada napokon stigla i na Netflix. Odličan vikend odabir koji će vas zasigurno zabaviti.

6. Find Me Falling

Prekrasna kulisa koju nudi Cipar, te pomalo atipična romantična priča, spojena je u film pod nazivom Find Me Falling. Nedavno je izašao na Netflixu, i odmah došao na sami vrh po gledanosti. Moram priznati da mene nije oduševio, ali ako vam treba neki film gdje nećete puno razmišljati, dajte mu šansu.

7. Beautiful Disaster

Teen komedija drama koja je isto jedna od razbibriga za pogledati ovoga ljeta. Beautiful Disaster prati djevojku kojoj je dosadio život njezine obitelji, te odluči nešto promijeniti u svom životu, ali naravno, jedan momak joj pomrsi njezine planove i tu kreće prava drama.

8. Breaking

Odličan triler u kojem glume John Boyega, Connie Britton, Olivia Washingtom, Selenis Leyva, kao i mnogi drugi. Priča prati veterana marinca koji očajnički traži novac koji mu pripada, te kada ga ne dobije, drži nekoliko ljudi kao taoce u banci pripremajući gledatelje za napeti sukob za policijom.

9. John Wick: Chapter 4

Četvrti nastavak mega popularne franšize o John Wicku (Keanu Reeves) imate priliku pogledati na Netflixu, te me ova lista podsjetila da bi ponovno mogla pogledati ovaj akcijski triler. Sjajna režija, odlične scene borbi, te uvijek dosljedan Keanu Reeves, čine John Wicka filmom koji će uvijek biti užitak za gledati.

10. Non Negotiable

Triler i komedija u jednom, Non Negotiable je meksički film o pregovaraču za taoce Alanau Benderu koji je pozvan spasiti predsjednika od otmice. Ako su vam dosadili tipični filmovi na engleskom jeziku, Non Negotiable je odličan izbor za vas.



SERIJE

1. A Good Girl’s Guide to Murder

Sjajna teen misteriozna drama koja se bazira na ubojstvu mlade djevojke u malenom mjestu, ali je isto tako serija koja govori o odrastanju, pronalaženju sebe, te o tipičnim tinejdžerskim mukama. Šest epizoda prođe za tren, a ja već jedva čekam drugu sezonu.

2. Too Hot to Handle: sezona 6

Broj dva na listi najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj me zaista iznenadio. Too Hot to Handle je reality emisija koja je slična popularnom Love Islandu, ali ima neke svoje druge čari. Iako ovo osobno ne bi svrstala u seriju, ovaj reality jeste zarazan.

3. Dirty Pop: The Boy Band Scam

Dokumentarni serijal od tri epizode nam donosi mračnu stranu boy bend industrije za koju sigurno velika većina nas nije znala. Tko je čovjek koji je otkrio Backstreet Boyse i NSYNC, te što je negativno iza tih bendova, otkrijte u ovom zanimljivom serijalu.

4. The Decameron

Decameron je američka srednjovjekovna crno humoristična serija koja je inspirirana talijanskom zbirkom kratkih priča iz 14. stoljeća Dekameron, Giovannija Boccaccia. Serija ima veoma podijeljene kritike, te su je neki čak usporedili sa Love Islandom na srednjovjekovni način. Na vama je da odlučite da li vas to dovoljno intrigira da ju pogledate.

5. Peppa Pig: sezona 6

Animirana serija za djecu koju zna čitav svijet, na petom je mjestu najgledanijih serija u Hrvatskoj u ovome trenutku. Peppa Pig je očito crtani koji će se prenositi iz generacije u generaciju.

6. Elite: sezona 6

Još jedna serija na španjolskom koja je dobila publiku diljem svijeta je drama zvana Elite. Borba klasa na moderan način, i ubojstvo koje je u središtu svega, definitivno su dovoljni razlozi da Elite date šansu.

7. Unsolved Mysteries: 4

Za sve ljubitelje true crime žanra, Unsolved Mysteries je savršena doku serija sa pričama od kojih ćete se naježiti.

8. Cobra Kai: sezona 6

Šesta i posljednja sezona serije Cobra Kai je tu, a ako ste ljubitelji karatea, onda je ovo serija koju definitivno trebate pogledati. Iako po meni nije najkvalitetnija i podsjeća na stare telenovele, dovoljno je interesantna za pogledati.

9. Simone Biles: Rising

Fantastičan i inspirativan dokumentarni serijal o najboljoj gimnastičarki svih vremena Simone Biles. U ovom prvom dijelu serijala pratimo Biles kako se priprema za nove pobjede, te zbog čega je u Tokyu odustala od takmičenja.

10. Peppa Pig: sezona 5

Još jedno iznenađenje liste najgledanijih serija, jeste činjenica da su dvije sezone Peppe Pig uvrštene. Nisam nikada gledala Peppu Pig, ali mislim da nam Netflix šalje očit znak da je vrijeme.