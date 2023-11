Epska romantična priča o jednom od najvećih svjetskih vojskovođa neće vas niti najmanje razočarati

U kina je došao jedan od najočekivanijih filmova 2023. godine - epska povijesna drama Napoleon Ridleya Scotta. Sve što mislite da možete očekivati od ovog filma nije kako mislite, ali ono što slijedi u dva sata i trideset i osam minuta je epska romantična priča jednog od najvećih svjetskih vojskovođa koja vas neće niti najmanje razočarati.

Ridley Scott (Thelma & Louise, Gladiator, Blade Runner) je redatelj i producent ovog filma, te sam sigurna da ga ne trebamo posebno predstavljati. Iako sam gledala gotovo sve njegove filmove, te sam definitivno pretpostavljala da ću gledati još jedan dugi film koji je pun krvoločnih borbi između muškaraca koji su gladni pobjede, nisam mogla niti sanjati da ću gledati francuskog imperatora Napoleona Bonapartea u ljubavnoj drami.

Većina gledatelja će znati tko je Napoleon, ali sam sigurna da će većina nas ostati iznenađena kako je Scott, zajedno sa scenaristom Davidom Scarpom, slojevito prikazao Napoleona u velikim pobjedama, ali i životnim porazima. Scott ustanovi Napoleonov uspon na vlast sa prekrasno bogatom estetikom, grubim i jasnim narativom, te živopisnim prikazom anarhije koja se dešava na ulicama, kao i moći koja raste unutar hladnih mramornih zidova.

Mnogi redatelji su imali priliku praviti filmove o velikim povijesnim ličnostima, ali nitko do sada nije uspio napraviti epsku dramu o Napoleonu kao Scott sa uzbudljivim akcijskim scenama koje su kontrapunkt nježnim i veoma mirnim trenutcima u filmu. Tempo filma je gotovo pa isti od početka do kraja, te iako u većini slučajeva je to naznaka lošeg narativa i režije, u Napoleonu to jednostavno funkcionira.

Čini se kao da tempo prati narav glavnog lika, kao da diše sa njim, pa tako gledateljima daje još jedan sloj u liku Napoleona u koji se možemo uvući. Scenarist Scarpa je imao doista težak zadatak sažeti život jednog od najvećih vojskovođa svijeta u samo tri sata, a da to opet ima smisla, da nam drži pozornost, i najbitnije da nam bude zabavno dok gledamo film. Dijalozi su perfektno napisani, radnja je jasna, scenografija i kostimografija je epska poput same priče, a scene velikih bitaka su napravljene na jednom većem, i uzbudljivijem nivou. Ono što me najviše dojmilo je činjenica da su Scott i Scarpa dali slojevitost Napoleonu Bonaparteu kako bi ga doživjeli kao čovjeka, oca, muža, ali i osobu sa pregršt mana.

Joaquin Phoenix je dobio jedan važan, ali težak zadatak kada je prihvatio ulogu velikog Napoleona Bonapartea. Iako sam očekivala da će Phoenix biti odličan kao i uvijek, u ulozi Napoleona je zaista neobično očaravajući. On je glavni lik, on je moćan, dok je u isto vrijeme sveden u svojoj glumačkoj igri. Phoenix je u ovoj ulozi slojevit kao epski vojskovođa, ali i veliki romantik, što Joaquin Phoenix izvrsno isprati kao glumac od početka do kraja. Ulogu najveće Napoleonove ljubavi Josephine je dobila fantastična Vanessa Kirby koju smo imali priliku gledati u seriji Kruna. Kirby je u liku Josephine senzualna, pragmatična, u nekim trenutcima hladna, dok sa sitnim detaljima prikazuje njezinu toplotu i ljubav. Sjajna je kao glumačka partnerica Phoenixu, te zaista mislim da je ovo jedan od najboljih castinga u zadnje dvije godine. Kao i Phoenix, Kirby je izvrsna u ovoj ulozi, te daje gledateljima šansu da upoznaju sve njezine strane.

Napoleon je film koji zasigurno vrijedi gledati u kinu čim prije. Ovo je ljubavna epska drama o povijesno važnoj osobi koju ćemo u ovom filmu imati priliku upoznati i kroz dirljiva pisma njegovoj vječnoj ljubavi, kroz romantične geste, te ćemo se podsjetiti još jednom koliko je moćan i strašan bio kao francuski vojskovođa. Za mene je ovo jedan od najboljih filmova u ovom žanru koji mi je kao gledateljici dao mnogo više nego sam očekivala, te koji je dostojanstveno prikazao i drugu stranu čovjeka koji je vodio velike ratove. Napoleon jeste epska povijesna drama sa fantastičnim akcijskim scenama, ali je mene u potpunosti kupio kao film o velikoj i