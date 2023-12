Leo je najslađi novi animirani polumjuzikl, polukomedija, film koji je stigao na Netflix baš pred praznike. Ovaj fantastični film za cijelu obitelj nosi sa sobom važnu poruku, dok u isto vrijeme uspijeva nasmijati sve generacije.

Robert Smigel je najviše zaslužan za odlično napisan scenarij koji je podloga za ovaj obiteljski film, ali uz njega stoji i Adam Sandler kao gušter Leo, glavni producent, kao i redatelji David Wachtenheim te Robert Marianetti.

Leo je film iz školskih klupa za sve osnovnoškolce koji se osjećaju nevidljivo, kojima se teško prilagoditi, koji nisu dovoljno voljeni i za sve one koji se teško uklapaju u tehnologijom vođeno društvo.

Gledamo priču najviše kroz oči preslatkog mudrog guštera Lea koji je čitav svoj život proveo u jednoj školi te koji napokon shvaća da mu ne preostaje još puno vremena. Leo odluči da mora učiniti nešto zbog čega će njegov život vrijediti, ali zapravo pomogne mnogo više ljudi nego što je to mislio. Marianetti, Wachtenheim i Smigel su napravili predivan animirani film čija tematika ide ukorak s vremenom, a posebno je važan jer je napravljen za specifičnu skupinu djece koja zaista ima velike izazove uklopiti se u današnjem vremenu.

Smigel je narativno odradio dobar posao postavljajući jasnu priču od samog starta što je ključno za dobnu skupinu koja je glavni cilj ovoga filma. Također, gledamo bitne priče iz različitih uglova koje su u isto vrijeme upotpunjene s odličnim muzičkim numerama koje razbiju ozbiljnost. Okarakterizirala bih ovaj crtani film kao polumjuzikl obzirom da se kroz film provlači nekoliko muzičkih brojeva koji variraju od šarmantno predanih, do onih koji su dosta ležerni. Pjesme su također napisane tako da su lako pamtljive za djecu, ali imaju i jednako snažnu simboliku koja dodatno opisuje karaktere svih školaraca u filmu. Kreativni tim je uradio odličan posao kod utvrđivanja emocionalne srži priče te kod raspleta za koji nam je jasno da će imati sretan kraj, ali i dalje nam nije u potpunosti jasno kakav će to kraj biti. Predivno je u filmu kako su redatelji i scenarist uspjeli da zadrže toplinu od početka do kraja filma za sve one koji su još uvijek u školskim klupama, ali i za one koji su ih napustili prije puno vremena. Toplina i individualnost su za mene lajtmotivi ovog prekrasnog animiranog filma koji će vas kupiti čim šarmantni Leo (Adam Sandler) otvori svoja gušterska usta.

Leo je film koji je podsjetnik za svu djecu, ali i odrasle, da podijele svoje probleme umjesto da ih zataškavaju u sebi. Ovo je film koji slavi individualnost, iskrenost, te na zabavan i topao način prenosi poruku koja je potrebna svima nama u turbulentnim vremenima u kojima se nalazimo.

Animirana avantura kroz koju nas vodi mudri gušter Leo je slavlje topline i ljubaznosti koje nikada ne izlaze iz mode, ali kao odrasli ponekad zaboravimo na male stvari koje su od velikih važnosti. Simpatični likovi, odlične muzičke numere, te iznimno važna poruka, više su nego dovoljni razlozi da pogledate ovaj animirani film čim prije.