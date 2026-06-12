Koke Igora Jelinovića pred rasprodanim Bačvicama: Hrvatska premijera uoči ljetne kinodistribucije

Film Koke Igora Jelinovića otvorio je 19. Festival mediteranskog filma Split pred rasprodanim Ljetnim kinom Bačvice, donoseći humornu i emotivnu priču o nasljedstvu, obiteljskim odnosima i dalmatinskom identitetu, uoči početka kinodistribucije 23. srpnja.

Film Koke redatelja i scenarista Igora Jelinovića sinoć je pred rasprodanim Ljetnim kinom Bačvice imao hrvatsku premijeru na otvorenju 19. Festivala mediteranskog filma Split, potvrdivši velik interes publike uoči početka redovne kinodistribucije koja kreće 23. srpnja u suradnji s Kino Mediteranom.

Nakon svjetske premijere na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, Jelinovićev dugometražni igrani prvijenac stigao je pred domaću publiku s pričom koja bi se s razlogom mogla opisati kao - temeljena na svačijem iskustvu. Smješten između Splita i Hvara, film se bavi temom duboko ukorijenjenom u svakodnevici hrvatskih obitelji - nasljedstvom, djedovinom i obiteljskim nekretninama koje često postaju mnogo više od same imovine.

Riječ je o humornoj drami koja kroz sukob oko nasljedstva istražuje obiteljske odnose, stare zamjerke i neizgovorene istine. Iako je borba oko nekretnine pokretač radnje, Koke uz mnogo humora i prepoznatljivog mediteranskog duha progovara o promjenama koje su posljednjih desetljeća oblikovale dalmatinsko društvo i svakodnevni život.

U glavnim ulogama nastupaju Snježana Sinovčić Šiškov i Aleksandra Janković, uz Šimuna Šituma, Stojana Matavulja, Leona Lučeva, Ana Mariju Veselčić, Mare Rodin i Daru Vukić, koja je film snimila u 99. godini života, a preminula je svega nekoliko dana prije njegove svjetske premijere u Rotterdamu.

Koke - 1 Foto: Maja Prgomet, FMFS

Producentica filma je Rea Rajčić, a koproducentica Jelena Mitrović. Uz Jelinovića kao redatelja i scenarista, autorski tim čine direktor fotografije Marko Jerbić, scenografkinja Veronika Radman, kostimografkinja Katarina Bilan, majstorica maske Dušica Vuksanović, montažer slike Tomislav Stojanović te oblikovatelj i montažer zvuka Ivan Zelić, dok glazbu potpisuju Miro Manojlović i Ana Kovačić.

Koke - 3 Foto: Maja Prgomet, FMFS

Nakon premijernog prikazivanja pred splitskom publikom, Koke će tijekom ljeta gostovati na Pulskom filmskom festivalu i Ponta Lopud Film Festivalu, prije nego što 23. srpnja krene u redovnu kinodistribuciju diljem Hrvatske.

Koke - 4 Foto: Maja Prgomet, FMFS

Film je nastao u produkciji zagrebačke kuće Eclectica i koprodukciji srpske produkcijske kuće Baš Čelik, uz potporu Kreativne Europe - Potprogram MEDIA, Hrvatskog audiovizualnog centra, Hrvatske radiotelevizije, Grada Splita i Filmskog centra Srbije.