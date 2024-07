Jubilarno 10. izdanje Brač Film Festivala ponovno dovodi najbolje od domaće produkcije i poznate filmaše u Supetar

Šarmantni Supetar na otoku Braču bit će domaćin jubilarnog 10. Brač Film Festivala od 7. do 10. kolovoza. Ovaj festival, koji već deset godina okuplja mlade filmaše iz cijele regije, ali i istaknuta imena iz svijeta filma i ove godine donosi najbolje iz domaće produkcije.

Svečano otvaranje festivala održat će se u srijedu, 7. kolovoza u 20:30 sati, u Ljetnom kinu Supetar. Prikazat će se prvi hrvatski dobitnik Zlatne palme na Filmskom festivalu u Cannesu, film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" redatelja Nebojše Slijepčevića, nakon čega slijedi projekcija crnogorske komedije "Živi i zdravi" redatelja Ivana Marinovića, s Goranom Bogdanom, Tihanom Lazović i Goranom Slavićem u glavnim ulogama.

U dugometražnom programu očekuju se filmovi "FRKA" mladog autora Svebora Mihaela Jelića, crnogorski film "Sirin" redatelja Senada Šahmanovića, dok će festival u subotu, 10. kolovoza, zatvoriti projekcija kinohita "Posljednji strijelac" redatelja Darka Nikolića.

I ove godine se na festival po drugi put vraća jedan od najcjenjenijih producenata, Britanac Graham Broadbent (Three Billboards Outside Ebbing Missouri, In Bruges, Banshees of Inisherin, Best Exotic Marigold Hotel) koji će održati masterclass i prisustvovati projekcijama.

Festival proširuje svoj program za djecu i mlade, te će se u jutarnjim satima prikazivati filmovi za sve uzraste, od predškolaca do tinejdžera.

Brač Film Festival nastavlja svoju misiju podrške mladim studentima kroz studentski program autora iz regije.

Osim filmskog programa, posjetitelje ove godine očekuje i koncert otvaranja. Jedan od najpopularnijih izvođača, VOJKO V, nastupit će u Ljetnom kinu nakon projekcije filma otvaranja.

Detaljan program dostupan je na web stranici www.bracfilmfestival.hr.