Idealan film za vrući ljetni vikend koji će vas definitivno zbaviti na sat i pol

Find Me Falling Profimedia

Još jedan romantični ljetni film stigao je na Netflix pod nazivom Find Me Falling. Ono što je drugačije u ovom filmu jednog tipičnog žanra, jeste atipičan početak koji sigurno ne očekujete. Romantična komedija započinje ubojstvom u prekrasnom Cipru, a sve što slijedi iza toga nije toliko uzbudljivo kako se učini na prvu.

Scenaristica i redateljica filma, Stelana Kliris, kreirala je drugorazrednu romantičnu komediju koja će biti jedan od onih filmova koje gledate kada vam je dosadno. Takvi filmovi su nam potrebni da odmorimo svoj mozak, ali obzirom da nemaju preveliku kreativnu težinu, uvijek možemo uživati u prekrasnim destinacijama na kojima su ovakvi filmovi snimljeni. Ovoga puta Cipar krasi film Find Me Falling, te je zaista teško u nekim scenama pratiti priču kada iza nas gledamo tirkizno more, plave nebo, i netaknutu prirodu koja vas poziva da bukirate let za Cipar čim prije.

Narativno je film izrazito jasan, iako u ovom filmu ne znate odmah kako će se završiti, ali negdje oko tridesete minute vam i to postane jasno. Likovi su napisani bazično, bez previše slojeva, ali dovoljno su jasni da ih razumijete. Glavni zaplet u Find Me Fallingu nije toliko zamršen, ali je poprilično neočekivan.

Harry Connick Jr. utjelovljuje lik američkog rokera Johna Allmana koji na Cipru pronalazi utočište nakon neuspjelog albuma. Connick Jr. Igra svoj lik dosljedno, prirodno, te ponekad na komičan način. Šarm ne izlazi toliko na površinu što je šteta obzirom na radnju, ali za ovakav žanr je njegova glumačka igra sasvim korektna. Agni Scott igra Siu, Johnovu izgubljenu ljubav. Za razliku od Connick Jr.a, Scott svoj lik igra sa izrazitim šarmom. Ostatak glumačke postave je korektan, te ima par likova koji se ističu iz mase svojim nesmetanim humorom.

Find Me Falling je još jedan idealan film za pogledati na toplotni udar, u onim trenutcima kada nam mozgu ne treba previše informacija. Zabavit će vas na sat i pol, a ono što ćete najviše pamtiti je upravo prekrasna kulisa Cipra koja je vrhunac ovoga ljetnog romantičnog filma.