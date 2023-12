Stigao u pravo vrijeme: Divan obiteljski božićni film koji je idealan za pogledati preko vikenda!

Lagano očinjemo odbrojavati dane do Božića, ali i krećemo sa feel good filmovima koji će nam utopliti srce. Film Family Switch na Netflix je stigao baš u pravo vrijeme, te ga preporučamo za čitavu obitelj.

Family Switch se temelji na dječjoj knjizi naslova Bedtime for Mommy autorice Amy Krouse Rosenthal, a za TV verziju zaslužni su scenaristi Adam Sztykiel i Victoria Strouse, dok režiju potpisuje Joseph McGinty Nichol poznatiji kao McG.

U ovoj blagdanskom zaokretu koji me simpatično podsjeća na komediju Freaky Friday i 13 Going on 30, Family Switch donosi moderniji štih s većom dozom topline, te odličnom glumačkom postavom. Iako ovo zaista jest obiteljski film, ima iznenađujuće trenutke s komedijom koja je za 18+, ali su takvi trenutci rijetki pa nije potrebno djeci prekrivati oči rukama zbog neugodnosti.

Scenaristi su napisali pravi feel good film s mnoštvom nadrealnih slučajnosti koje gledateljima naslućuju od starta kako će radnja ići, ali u ovakvom žanru to zaista ne smeta. Također, način na koji su porodični odnosi napisani i izrežirani, čini da se dublje povežemo sa glavnim likovima. Family Switch jeste jedan od onih filmova koji su predvidljivi narativno, ali su likovi i tempo filma toliko dinamični da vas se to pretjerano ne tiče. Radnja teče brzo, svaki lik ima svoju zbrku u glavi, pa je tako redatelj McG odlučio da se i radnja razvija znatno brže nego u drugim božićnim filmovima. Što se tiče samog vizualnog aspekta filma, iako je radnja smještena u L.A.u gdje baš i nema snijega, scenografi su uradili sjajan posao da film učine ugodnim, svečanim, i toplim.

Po meni jedini aspekt filma koji nije u potpunosti zadovoljio svoju svrhu, jeste glavni trenutak kada odrasli i djeca zamijene tijela. Iako ovo jeste čitava poanta filma, jednostavno se ne čini kako su ti likovi različiti u trenutcima kada trebaju biti sušte suprotnosti. Nisam posve sigurna da li je problem u scenariju ili glumcima koji nisu do kraja prihvatili mijenjanje uloga na ovaj nadrealan način. Ovo jeste dosta velika zamjerka, ali vas uvjeravam da vam neće uskratiti smijeh i ugodu koji Family Switch nudi. Autori filma su imali izazovan zadatak da potpuno različite četiri priče četiri glavna lika uklope u jednu cjelinu, kako bi napravili praznični obiteljski film koji će zadovoljiti male i velike gledatelje. Mišljenja sam da su scenaristi i redatelj uradili korektan posao, ali bez odlične glumačke ekipe to bi bila druga priča.

Jennifer Garner u ulozi mame Jen je upravo onakva kakvu je zamišljam i u stvarnom životu. Topla, brižna, pomalo štreberica, i beskrajno zabavna. Garner svoju ulogu igra opušteno, dosljedno, te me je njezin lik najviše dojmio. Ulogu oca Billa igra uvijek komični Ed Helms kojeg najviše prepoznajemo iz Hangovera ili The Officea, te ga je zaista bilo lijepo gledati u ovom filmu nakon dugo vremena.

Kao i Garner, Helms je štreberski tata koji voli osramotiti svoju djecu tu i tamo. Helms je odličan u ulozi Billa, a posebno je dobar glumački partner u paru sa Garner. Wyatta i CC Walker igraju Brady Noon i Emma Myers, koji su se odlično snašli u svojim ulogama, te dostojno igrali u istom kadru sa imenima poput Jennifer Garner i Ed Helmsa.

Family Switch je divan obiteljski božićni film koji je idealan za pogledati preko vikenda. Ne možemo ga baš svrstati u najkvalitetnije feel good filmove, ali je dovoljno zabavan da se možemo opustiti sat i četrdeset minuta.