Drugi dio filma Dina nadmašio je sva očekivanja: Moćan, snažan, emotivan, romantičan i besprijekoran!

Villeneuveov epski pješčani spektakl dobio je nastavak koji je veći, bolji, intrigantniji, prepun akcije i s prelijepom dozom romanse. Film "Dina: drugi dio" nadmašio je sva moja očekivanja, to je film koji svakako morate pogledati u nekom kvalitetnom kinu.

Denis Villeneuve režirao je, ali i napisao zajedno sa Jonom Spaihtsom scenarij za drugi dio spektakularne priče čiju su inspiraciju dobili u romanima Franka Herberta. U prvom filmu upoznali smo sve glavne likove, odnose između njih i ispratili smo glavni zaplet. U novom dijelu "Dina" naglašava teme religije, svetog rata, kao i uspon proroka Lisana al-Ghaiba. Ovaj narativ prožet je kroz čitav film s izuzetno pametno skrojenim tempom te nam nikada ne postane previše te kontroverzne tematike. Štoviše, gotovo tri sata premalo su nam da ispratimo tako kompleksnu i veliku priču, koja je napisana apsolutno savršeno. "Dina" je film koji ne može režirati bilo tko, a Denis Villeneuve vjerojatno je najbolji mogući izbor za redatelja te franšize. Sve što spada pod sektor režije u tom je filmu napravljeno zaista besprijekorno. Od tempa, dijaloga, nesmetanih trenutaka humora u izrazito tragičnoj situaciji u kojoj se nalaze glavni likovi, do ljubavne priče koja toliko lijepo plovi od početka do kraja filma uz raznorazne zaplete. Posebno me se dojmilo kako je kompleksnost teme poput svetog rata i religije upakirao tako da će apsolutno svi gledatelji razumjeti o čemu se tu radi, dok je opet toliko slojevito napisana priča da bi sa svakim novim gledanjem mogli ući dublje u temu. Villeneuve je nadmašio samog sebe, a gledateljima je priredio još jedan spektakl koji će zasigurno ući u povijest filma kao jedan od najboljih.

Timothée Chalamet još jednom utjelovljuje lik Paula Atreidesa ili, kako po novom saznajemo, proroka Lisana al-Ghaiba. Chalametov dječački šarm prisutan je i u ovom filmu, ali u njegovoj glumi nema ništa dječje. On je uvjerljiv, dosljedan, i jednostavno moćan. Iako je prvi dio Dine bio njegov, drugi dio svakako pripada Chani, koja drugi nastavak nosi na svojim leđima. Zendaya je preslatka Chani koja je borbena, dobra i izrazito hrabra. Zendaya joj u drugom dijelu daje novu dimenziju ozbiljnosti jer gledamo kako prirodno svom liku daje prostor da odraste u ozbiljnu mladu ženu. Emocije koje prikazuje samo svojim govorom tijela su masterclass glumačkog zanata. Chalamet i Zendaya imaju nedvojbeno jaku partnersku kemiju koja uvelike doprinosi uvjerljivosti njihovih likova, kao i samoj priči između njih dvoje. Ostatak glumačke postave jednako je dobar, ali mene se posebno dojmio Austin Butler kao novi negativac Feyd-Rautha. Osim fantastične maske, Butler svojom mimikom lica postaje jedan od najboljih zlikovaca koje sam gledala u posljednjih nekoliko godina. Strašan, dosljedan i doista pamtljiv, Butler svog novog lika stavlja u središte svake scene u kojoj se nađe.

Moćan, snažan, emotivan, romantičan i besprijekoran, sve su to riječi kojima bih opisala drugi dio kultnog spektakla "Dina". Ovo je jedan od filmova zbog kojih vam je drago da kina diljem svijeta postoje i jedan od rijetkih zbog kojih ćete se veseliti da tri sata provedete na poluudobnim sjedalima u kinodvorani. Od sjajne glazbene podloge Hansa Zimmera, impresivne scenografije, kostimografije, glumačke igre, pa do sjajne kompleksne priče, "Dina" je film koji će vas oduševiti u svakom pogledu. Relevantna priča koja nas podsjeća na, nažalost, mnoge ratove danas, način na koji vjerski fanatici prizivaju prividni mir i jednostavno život koji se događa u vrtlogu svega toga čine da film ostane zapisan u povijesti kao jedan od najboljih u svjetskoj kinematografiji. Moj je savjet da čim prije rezervirate svoje mjesto u kinodvorani te se u potpunosti prepustite čarima pustinjskog spektakla koji će vas jednostavno otpuhati iz cipela.