Epska povijesna serija koja bi većinu gledatelja mogla razočarati

O Rimskom carstvu smo počeli čitati već od malih nogu. Filmove o vječnom gradu smo također gledali od malih nogu, ali nova epska povijesna serija Oni koji će umrijeti prikazuje stranu Rima koja nas je možda uvijek više intrigirala, ali o kojoj ne znamo baš ništa.

Inspirirana knjigom Daniela P. Mannixa istoimenog naziva, seriju Oni koji će umrijeti režirali su Roland Emmerich i Marco Kreuzpaintner. U prvih deset minuta prve epizode gledamo četiri različite lokacije, priče, borbu lava i čovjeka, i Anthonyja Hopkinsa koji je u zadnjim trenucima života kao veliki car Vespasian.

Narativno postoji mnogo niti u ovog epskoj priči, te je na trenutke zaista teško popratiti sve likove, kao i priče unutar priče.

Kao gledatelji imamo osjećaj da nam je jasno što gledamo jer smo negdje nekada čuli imena tih likova, i znamo što su gladijatorske borbe, ali u suštini radnje su isprepletene na površan način kakav ne bi očekivala od serije u kojoj cara glumi slavni Hopkins.

Rimsko carstvo i njegova mističnost su teme koje mnogi veliki scenaristi i redatelji žele da ih uzdignu u visine, ali tako velika tema zahtijeva izvrsnost u svakom sektoru.

Oni koji će umrijeti ima previše falinki za ovakav žanr, ali svejedno uspijeva zaokupiti pažnju gledatelja na sat vremena koliko traju epizode. Ono što me najviše razočaralo u seriji su likovi i dijalozi koji su suhoparni do mjere da ne razumijete što pričaju ni sa titlovima. Likovi su površno napisani, te imate dojam u nekim scenama da ne znate razaznati tko je tko jer su svi poprilično slični.

Naravno, ovome ne pomaže ni scenarij koji je definitivno mogao biti barem za jednu ljestvicu kvalitetnije napisan. Scene borbi, koje su ovdje doista ključne, postaju repetitivne i predvidljive, a moguće je da ovom dojmu doprinosi i poprilično loša kvaliteta specijalnih efekata koje čine da ova serija izgleda trećerazredno.

Anthony Hopkins utjelovljuje cara Vespasiana, i iako se čini da je ključni lik od starta, zapravo je poprilično u pozadini svega. Hopkinsa nema tko ne zna, te mogu sa sigurnošću reći da je on jedini faktor koji će vas na prvu privući da upalite ovu seriju. On svojeg umirućeg cara igra suptilno, te mi je žao što nije imao priliku i ovdje pokazati svoju glumačku veličinu po kojog ga svi poznajemo. Ostatak glavne glumačke postave čine Tom Hughes kao Titus, Jojo Macari kao Domitian, Iwan Rheon je Tenax, dok Sara Martins igra Calau. Ovo su vjerojatno glumci za koje većina gledatelja nije čula, te nisam sigurna koliko su neki od njih bili pravi izbor za One koji će umrijeti. Glumačka ekipa je korektna, ali obzirom da su likovi napisano zaista površno, svi igraju na isti kalup što dosadi već nakon druge epizode.

Oni koji će umrijeti jeste epska povijesna serija u jednom segmentu, ali kada gledamo cjelokupni dojam, bojim se da će većinu gledatelja razočarati. Dugačke epizode sa pregršt sličnih likova, neuzbudljive scene borbi, i poprilično loši specijalni efekti, čine ovu seriju ne tako dobrom. Ukoliko ste ljubitelji Rimskom carstva i gladijatora, definitivno vrijedi dati šansu, ali ako očekujete da ćete gledati iznimno kvalitetnu seriju o ovoj tematici, onda bi vas Oni koji će umrijeti mogla razočarati.