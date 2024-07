Ekskluzivno na Forbes Women’s Summitu i Ana Anđelić, jedna od najutjecajnijih marketinških stručnjakinja današnjice!

Forbes Adria ponosno najavljuje dolazak jedne od najutjecajnijih marketing direktorica današnjice, Ane Anđelić, na prestižnu konferenciju Power Women’s Summit, koja će se održati 4. rujna u Beogradu.

Ana Anđelić, rođena u Beogradu, ostvarila je izvanredan uspjeh u marketingu vodećih svjetskih modnih kuća. S doktoratom iz sociologije sa prestižnog Columbia sveučilišta, Ana je autorica knjige "The Business of Aspiration", koja istražuje promjene društvenog, kulturnog i ekološkog kapitala koji potrošači i brendovi stječu. Njeni autorski tekstovi, javni nastupi i kolumne često privlače pažnju globalne publike.

Ove godine, Ana se našla na listi ''The 2024 Forbes Entrepreneurial CMO 50'', a sličnu čast imala je i 2020. godine, kada ju je Forbes proglasio jednom od najutjecajnijih direktora marketinga.

Dvije godine ranije, 2018. godine, bila je na listi 50 najboljih direktora marketinga. Luxury Daily ju je proglasio za jednu od ''Luxury Women to Watch'', dok ju je The Guardian uvrstio među 10 najboljih digitalnih stratega na svetu.

Trenutno je globalni direktor marketinga u kompaniji Esprit, gde vodi oživljavanje ovog kultnog brenda. Ana je donijela novu viziju i strategiju za Esprit, izgradivši marketinšku, kreativnu i dizajnersku organizaciju od jedne osobe do preko 50 širom svijeta. Sa svojim timom, radi na provođenju nove vizije i estetike brenda pod imenom - Pravila se ne primjenjuju, s ciljem promjene percepcije brenda i kulture, dok ponovo uvodi Esprit na tržišta Sjeverne Amerike, Azije i Europe.

Prije nego što je došla u Esprit, Ana je bila brand direktorica u Banana Republic, gde je postavila novi kreativni i dizajnerski pravac, što je rezultiralo impresivnim povećanjem prodaje od 27%. Prije toga, Ana je zauzimala izvršne pozicije u Mansur Gavriel, David Yurman i Rebecca Minkoff.

Ana Anđelić je 2021. godine objavila knjigu ''The Business of Aspiration'', koja istražuje promene društvenog, kulturnog i ekološkog kapitala koji potrošači i brendovi stiču. Njena bogata karijera uključuje pozicije senior brand menadžera u Spring Studios i Droga5, gde je radila sa brendovima kao što su Sotheby’s, Sergio Rossi, Belvedere, Moët Hennessy, PUMA, H&M, Topshop i Topman, Tom Ford i MCM, među ostalima.

Često je član žirija za kreativne nagrade u reklamnoj i luksuznoj industriji, a njeni govori i radovi su cijenjeni širom sveta. Ana doprinosi publikacijama kao što su Harvard Business Review, Fast Company, The Guardian, Advertising Age, Adweek, Form Design Magazine, Frame Magazine, Luxury Daily, Lean Luxe, Glossy i Campaign. Takođe je dopisnik za Business of Fashion, Financial Times, British Vogue, FT’s “How to Spend It,” i Vogue Business, te ekspert saradnik za kompanije koje se bave predviđanjem trendova kao što su The Future Laboratory, Red Scout i WSGN.

Ana Anđelić je sinonim za inovaciju i liderstvo u marketingu luksuznih brendova, inspirišući generacije stručnjaka širom sveta.

