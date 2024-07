Dvjema svjetskim premijerama hrvatskih filmova svečano otvoren 71. Pulski filmski festival!

71. Pulski filmski festival svečano je otvoren u četvrtak, 11. srpnja u Areni svjetskom premijerom romantičnog trilera Rajka Grlića “Svemu dođe kraj”, a prvog dana Festivala svoju svjetsku premijeru imao je i “Šlager” Nevija Marasovića prikazan u 19 sati u Istarskom narodnom kazalištu.

''Bila je 1964. godina prošlog stoljeća. Većina vas nije se ni rodila, a jedan klinac, filmski amater, imao je strašnu sreću da je dobio nagradu na nekom festivalu. Nagrada je bila sedam dana boravka u Puli. Taj klinac je ušao u Arenu u kojoj su te godine igrali veliki filmovi. To je bila možda jedna od najuspješnijih filmskih godina. Bio je Krsto Papić, bio je Aleksandar Petrović, Dušan Makavejev, Žika Pavlović, bio je Vatroslav Mimica, Puriša Đorđević i taj klinac se zarazio filmom ovdje. Taj klinac je ovdje pred vama, u malo starijem obliku, i došao je da vam kaže da je Pulski filmski festival otvoren. Čestitam!'', riječi su kojima je redatelj Rajko Grlić pred punom Arenom otvorio 71. Pulski filmski festival na kojem obilježava 50 godina od svog prvog dugometražnog filma prikazanog u Puli ''Kud puklo da puklo''.

Ravnateljica Pulskog filmskog festivala Tanja Miličić naglasila je da je Festival otvoren u četvrtak, a ne u subotu.

''Kao uvijek, sutra idemo na posao, ne samo mi nego i svi vi. Prekrasno je poštovati tradiciju, ali je jednako važno biti otvoren promjenama. Ove godine smo napravili eksperiment koji je, koliko vidim, uspješan jer ste vi tu s nama'', izjavila je Miličić zahvalivši svima koji su pomogli da Festival bude što uspješniji.

“Ovaj pogled na punu Arenu i na bilo koju punu kinodvoranu kao što smo imali prije tri sata u Istarskom narodnom kazalištu jedan je od najljepših prizora koje filmaš može doživjeti nakon što je dugo radio na svom filmu i hvala vam na tome, hvala vam što ste ovdje i molim vas budite cijeli tjedan uz hrvatske filmove i uz Pulski filmski festival”, izjavio je umjetnički ravnatelj Pule Danijel Pek.

22 FILMA U KONKURENCIJI ZA ARENE

Na Festivalu se ove godine za glavne nagrade natječu 22 filma - od toga 11 manjinskih koprodukcija i 11 hrvatskih filmova, a bogat filmski program predstavljen je u Areni videima kroz četiri ključne teme: “Filmom osjećamo”, “Filmom odrastamo”, “Filmom zamišljamo” i “Filmom pamtimo”. Prezentirali su ih glumci Lana Barić i Janko Popović Volarić koji imaju naslovne uloge u “Šlageru”, a Popović Volarić glumi i u Grlićevom “Svemu dođe kraj”, potom glumica Areta Ćurković koja igra glavnu ulogu u filmu “Žena s gumenim rukavicama”, skladatelj Alen Sinkauz, koji je sa svojim bratom Nenadom radio glazbu za nekoliko filmova u ovogodišnjem glavnom programu, redatelj i scenarist Zrinko Ogresta, slikarica maske i majstorica specijalnih efekata za film i TV Ana Bulajić Črček, kćer velikog redatelja Veljka Bulajića i glumac Emir Hadžihafizbegović.

Svečano otvorenje Festivala režirao je Patrik Lazić, a vodila Ida Prester, koja se osvrnula na to da se ovo izdanje Pule događa u godini novog uzleta i povijesnog uspjeha hrvatskog filma na jednom od najznačajnijih filmskih festivala na svijetu. Festival se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, a na otvorenju su bili ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, državni tajnik Krešimir Partl, gradonačelnik Pule Filip Zoričić te brojni uzvanici iz kulturnog i društvenog života. Sergej Božić uz pratnju Slađane Čolović na gitari

izveo je hrvatsku i istarsku himnu te pjesme “Samo jednom se ljubi” i “Sretan ti put” u spomen na preminule filmaše.

''ŠLAGER'' U INK

Prije svečanog otvorenja u Areni, u novoobnovljenom Istarskom narodnom kazalištu održana je svjetska premijera filma “Šlager” Nevija Marasovića.

''Prošle godine smo ovdje također imali jedan Nevijev film i onda sam ga u šali zamolio ako može napraviti još jedan za iduću godinu i s obzirom da je 71. Festival da bi bilo poželjno da traje 71 minutu i evo ga, "Šlager" traje 71 minutu. I s obzirom da je krenuo tim dobrim tempom, sad ću ga zamoliti da oborimo svjetski rekord i da iduće godine imamo još jedan Nevijev film u Puli i da ima film tri godine zaredom”, izjavio je Danijel Pek u INK.

Nevio Marasović zahvalio je publici koja je napunila INK: “Kad smo radili taj film rekao sam da je to jedna mala misao o ljubavi, naravno romantičnoj, ali isto tako o ljubavi prema ovom poslu koji dosta nas ovdje radi i koji ja radim, a to je ljubav prema filmu. To je film o ljubavi, o romantičnoj ljubavi, ljubavi prema filmu i lijepa je prilika da započnemo ovaj Pulski festival s jednim prigodnim “Šlagerom.”

O DOBITNICIMA ARENA ODLUČUJE PETEROČLANI ŽIRI

O dobitnicima Zlatnih arena ove godine odlučuje peteročlani žiri u sastavu: Goran Marković, kazališni, televizijski i filmski glumac poznat po ulogama u dugometražnim filmovima ''Sigurno mjesto'', ''Aleksi'', ''Zvizdan'' i ''Vjerujem u anđele''; Mirta Puhlovski producentica i scenaristica, čiji je debitantski dugometražni dokumentarni film ''Veće od traume'' prvi dokumentarni film koji je osvojio Zlatnu arenu za najbolji film, Nebojša Slijepčević, filmski redatelj i dobitnik Zlatne palme za film ''Čovjek koji nije mogao šutjeti'', Nina Velnić, montažerka koja u svojoj dugogodišnjoj karijeri potpisuje montažu osam kratkometražnih igranih filmova te brojnih televizijskih filmova i serija i Nina Violić, glumica, ali i redateljica koja je, osim brojnim glumačkim nagradama, zapažen redateljski uspjeh postigla i svojim prvim dugometražnim filmom ''Baci se na pod''. Nina Violić predsjednica je žirija.

Pulski filmski festival traje do 18. srpnja, a na pet lokacija bit će prikazano više od 100 filmova.