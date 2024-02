Dua Lipa: "Hvala djeci Matthewa Vaughna. Bez njih ne bih dobila ulogu"

Nakon što je prošle godine probila led cameo ulogom Sirena Barbie u hitu Barbie, englesko-albanska pjevačica Dua Lipa ostvarila je prvu veću ulogu u filmu Argylle, akcijskom trileru s dobrom dozom humora. U filmu redatelja Matthewa Vaughna, Dua Lipa tumači zavodnicu, koja u blistavo zlatnoj Versace haljini preuzme podij s “najslavnijim agentom”, kojega tumači Henry Cavill.

U razgovoru o filmu, Dua Lipa otkriva što joj je privuklo filmu, ali i kako je bilo radiit s Claudijom Schiffer, nekadašnjim supermodelom i sadašnjom suprugom redatelja Vaughna.

Kako ste dobili priliku biti dio glumačke ekipe filma Argylle? Što vas je privuklo tome?

Dua Lipa: Pa, prvo što me najviše zainteresiralo bilo je raditi s Matthewom Vaughnom jer sam velika obožavateljica njegovog rada. Volim sve akcijske stvari koje je radio. Dakle, to je bio glavni razlog za mene. Bila je to stvarno sjajna prilika, i istovremeno sam bila uzbuđena i nervozna; ali sam rekla: “1000% da!”

Jeste li i ranije razmišljali o bavljenju glumom?

Dua Lipa: Gluma je definitivno nešto što volim, ali nikada nisam puno razmišljala o njoj. Dovoljno sam oduševljena činjenicom da mi je posao stvarati glazbu, te sam tome potpuno posvećena. Uvijek sam voljela filmove, pohađala sam školu glume i uživala u tome, ali istovremeno sam mislila da je jedna stvar već previše dobra da bi bila istinita i da ne bih trebala skakati u nešto drugo. Dakle, samo sam zahvalna na ovoj prilici koju mi je pružio Matthew. Bilo je toliko zabavno, i super sam se provela.

Je li istina da je Matthew Vaughn saznao za vas preko svoje djece?

Dua Lipa: Da, tako da valjda njima dugujem za ovu priliku. Prvo je čuo za mene od njih, a onda me je vidio u jednoj emisiji i primijetio nešto u meni. Nikada zaista ne znate što vas čeka iza ugla.

Što se dogodilo nakon što ste se uključili u projekt?

Dua Lipa: Sjela sam s Matthewom i on mi je malo pričao o radnji filma, mom liku i što će se dogoditi. Nisam pročitala cijeli scenarij, ali sam znala svoj dio i onaj Henryja Cavilla. Također, imala sam priliku biti na setu dok su snimali scenu u vlaku. Nikada prije nisam bila na filmskom setu, pa sam pitala Matthewa je li u redu ako dođem i gledam druge glumce dok snimaju svoje scene. Dakle, tamo su bili Henry, Sam Rockwell i Bryce Dallas Howard, i imala sam priliku gledati njihove izvedbe i sve borbe. Bila sam oduševljena cijelim iskustvom! Matthew je bio tako velikodušan što mi je dopustio da sjedim na setu i gledam prije nego što sam morala snimati svoj dio. Sve u svemu, to je bilo prilično životno iskustvo. Bilo je vrlo posebno.

Koliko je iskustvo glume u filmu različito od glume u glazbenom spotu?

Dua Lipa: Dosta je različito. U glazbenim spotovima igram sebe na neki način, i postoji vrlo različita energija. Izvodim svoje pjesme i svoju priču – što je drugačije od ulaska u lik kojeg pokušavate utjeloviti. Ipak, jako uživam u tome da uskočim u neki lik i budem malo kameleon. Dakle, kada sam utjelovila Lagrange, odmah sam se osjećala kao superšpijun i pomislila: “U redu, znam zašto sam ovdje i spreman sam.”

Dua Lipa i Henry Cavill u filmu ‘Argylle’ (Foto: Universal) Foto: PR



I nosite zlatnu Versace haljinu…

Dua Lipa: Uvijek se osjećam tako dobro u Versace haljinama, jer mislim da Donatella zaista brine o tome kako se žene osjećaju u njezinim haljinama. Dakle, bila sam u zlatnoj sjajnoj haljini koja me je osnažila dok sam igrala superšpijuna koji će plesati i sjesti na motor. Toliko je kontrasta igrati ovaj lik koji je glamurozan, ali istovremeno jako čvrst. Obožavala sam to!

Dakle, tko je Lagrange u vašim očima?

Dua Lipa: Moj lik je devijantna špijunka, ali ima više u njoj nego što se na prvi pogled vidi. Pametna je, seksi i na misiji. Lagrange zna što radi.

Kakav je bio osjećaj plesati s Henryem Cavillom i izvoditi taj plesni pokret?

Dua Lipa: Whirlybird je jedinstveni plesni pokret koji je malo rizičan, ali jako zabavan i bilo mi je drago to raditi s Henryjem. Bio je sjajan plesni partner, sve je učinio tako jednostavnim i bez ikakve nelagode. On je jednostavno super opušten i divan.

Dua Lipa i John Cena (Foto: Universal) Foto: PR

I kako je bilo snimati scenu s motociklom?

Dua Lipa: Bilo je nešto novo i jako zabavno. Veći dio je snimljen s green screenom; ali uz Matthewovu režiju, toliko ste unutra i znate točno što se događa, svijet koji on pokušava izgraditi i opasnosti koje biste trebali osjećati. Bio je stvarno sjajan vođa koji mi je pomogao zamisliti što se događa u tom dijelu filma, a također sam uživala jer volim biti malo hrabra.

Jeste li uživali u vremenu s Johnom Cenom?

Dua Lipa: John je fantastičan i brzo smo postali prijatelji. Sada si šaljemo preporuke restorana i druge zabavne stvari, što je sjajno. On je tako talentiran i profesionalan, i bilo je sjajno raditi s njim. I onda sam na kraju ponovno radila s njim!

Kakav je bio redatelj Matthew Vaughn?

Dua Lipa: Bio je ništa drugo nego podržavajući svaki korak puta. Matthew je bio tako ohrabrujući i velikodušan sa savjetima, učeći me različitim načinima kako izreći svoje replike. On je izvrstan vođa i puno sam naučila od njega. Raditi s njim bilo je nevjerojatno iskustvo, te mu se zahvaljujem, ali i Claudiji Schiffer, na svoj podršci koju su mi pružili.

Što možete reći o Claudiji Schiffer, inače izvršnoj producentici filma?

Dua Lipa: Raditi tako blisko s njom i samo vidjeti koliko je strastvena prema projektu bilo je nevjerojatno. Ona je ikona, i gledati nju i Matthewa kako rade zajedno bilo je inspirirajuće.

Kako biste opisali Argylle?

Dua Lipa: Prvo što bih rekla o ovom filmu je da nije ono što očekujete. Baš kad pomislite da ste shvatili štose događa, on će vas iznenaditi, što ga čini zabavnim. Ovaj film je uzbudljiv, pun adrenalina i preokreta. Argylle publici pruža sve što žele od ovakvih filmova i još više, i ponosna sam što sam dio toga. Jednostavno ga morate pogledati.