Humoristični Armagedonci otvaraju kazališnu scenu Teatra Exit

Judita Franković Brdar, Sanja Milardović i Ivan Simon u predstavi koja nam kroz humor i glazbu priča o onome što je u životu zaista važno.

Teatar EXIT u petak, 4. listopada, otvara novu kazališnu sezonu, i to premijerom predstave Armagedonci, za koju tekst i režiju potpisuje glumica Sanja Milardović, a dramaturgiju Nikolina Rafaj.



Armagedonci su tragikomična predstava s glazbenim elementima o tri neobična lika koji su propali kroz zemlju te ostali zatočeni u malom fundusu kazališta, a glume ih Judita Franković Brdar, Sanja Milardović i Ivan Simon. Ne znajući što se dogodilo, kakva ih je to katastrofa snašla i zašto nitko po njih ne dolazi danima, oni posumnjaju da je svijet snašao Armagedon. Dane provode u čekanju, nadanju da će ih netko spasiti i u svemu onome što se naizgled čini kao gubljenje vremena. Prisiljeni provoditi vrijeme zajedno ta tri, na prvu nespojiva lika, jedni drugima postaju sve, izvori najvećih frustracija i nadomjestak svega onoga što im nedostaje a da toga možda nisu ni bili svjesni. Katastrofa ih je odvojila od svijeta, ali spojila jedne s drugima u vremenu koje je sve samo ne izgubljeno, jer kad čovjeku ponestaje vremena, on dobiva priliku ubrzano spoznati što mu je u životu zaista važno. I možda, bar nakratko, to i živjeti.



Autorski tim na čelu sa Sanjom Milardović dugo je i predano radio na ovom projektu: „Mislim da će naši Armagedonci korespondirati s publikom na puno razina, od one komične jer se radi o tri vrlo neobična lika, do one dublje, gdje se govori o usamljenosti, izoliranosti i nekoj pravoj ljudskoj boli kroz humor i glazbu. Jedva čekam da predstava krene u svoj život‟, izjavila je redateljica Armagedonaca. ''Predstava Armagedonci je predstava o usamljenosti, o troje različitih ljudi koji se nalaze i snalaze u istim okolnostima. Lik kojeg igram zove se Dado. Nježan i naivan momak iz Mirkovaca. Odrastao je s majkom koja ga je pretjerano štitila od vanjskog svijeta. Drugim riječima, on je 'bubble boy'', osvrnuo se Ivan Simon na svoju ulogu u predstavi.



''Ne morate zamišljati kako izgleda Armagedon'', izjavila je Judita Brdar Franković, i dodala: „Izmaštali smo ga za vas i nema čega nema. Tri osebujna lika pokušavaju preživjeti bezizlaznu situaciju i međusobni suživot. Hoće li im uspjeti ili, važnije pitanje – ako im i uspije, na koji će to način biti i čime će rezultirati, na vama je da dođete pogledati!‟



Nakon premijerne, slijede reprizne izvedbe – 5. 10. i 25. 10. u 20 h u Teatru EXIT. Ulaznice su dostupne online na www.ulaznice.hr te na blagajni u Ilici 208 od 18 do 20 h na dane kada se održavaju predstave u Teatru EXIT.