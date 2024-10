Nizozemski violinist svjetskog glasa 75. rođendan proslavit će u Zagrebu, najavio je još jedan koncertni spektakl!

Ulaznice za koncert 26. studenog 2025. u Areni Zagreb od danas su u prodaji u sustavu Eventim

André Rieu, danas je, upravo na svoj 75. rođendan, najavio da se u organizaciji Star produkcije vraća u zagrebačku Arenu. Dirigent i violinist, koji već godinama oduševljava publiku diljem svijeta, a u svojim nastupima spaja divne melodije i veselu energiju te svakom izvedbom slavi život i glazbu, tako će u zagrebačkoj Areni nastupiti 26. studenog 2026. I ovaj put pridružit će mu se njegov Johann Strauss orkestar kao i mnogi međunarodni solisti, a u Zagreb stiže u sklopu svoje nove svjetske turneje.



Karizmatični Nizozemac, čije koncerte svake godine posjeti više od pola milijuna obožavatelja, bez sumnje je jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice. Može se pohvaliti s više od 40 milijuna prodanih albuma, njih preko 500 u platinastoj nakladi, a i pratitelji na Facebooku kao i pregledi njegovih videa na Youtubeu broje se u desecima milijuna.



Nakon gotovo rasprodanog koncerta koji Zagreb očekuje 15. studenog ove godine, u najavi koncerta za 2025. Rieu je izjavio: ”Oduševljen sam što opet dolazim u Hrvatsku! Toplina i strast hrvatske publike uvijek me oduševe. Jedva čekam nastupiti pred obožavateljima, zajedno ćemo stvoriti nezaboravne uspomene!”



Posljednje Rieuovo DVD izdanje, “Love is all Around”, snimka je njegovih spektakularnih koncerata na otvorenom održanih u Maastrichtu 2023. godine. Jedna od najdomljivijih izvedbi s ovog izdanja svakako je ona francuskog eurovizijskog hita “Voilà” izvrsne, tada petnaestogodišnje Emme Kok, kojom je prisutne ganula do suza.



“Još od 2016. godine vrlo rado i uspješno surađujemo s Andréom Rieuom i njegovim timom i presretni smo što možemo najaviti još jedan njegov koncert u Zagrebu. Radi se o glazbeniku koji na svojim nastupima želi razveseliti ljude, prenijeti im radost i ljubav prema glazbi i životu i to radi vrlo uspješno. Upravo zato se veselimo njegovom ponovnom dolasku sljedeće godine.”, izjavio je Alen Ključe, direktor Star produkcije, najavljujući ovaj koncert.



Zagrebačku publiku očekuje divna večer ispunjena bezvremenskim klasicima opere, mjuzikla, operete, ali i filmske i popularne glazbe te, naravno, nezaobilaznim valcerima. Jedinstvenu izražajnost dirigenta besprijekorno prati njegov Johann Strauss orkestar poznat po svojim lepršavim izvedbama kojima publici otvara put u svijet glazbe i plesa. Njihove nastupe pune humora, raskošnih kostima, s očaravajućim dizajnom pozornice i rasvjete jednako vole sve generacije. Svaki je koncert jedinstveni spektakl ispunjen čarolijom i umijećem koji vrijedi doživjeti!



Dođite, iskusite čaroliju i provjerite zašto je André Rieu jedan od najpopularnijih izvođača na svijetu! Ulaznice nabavite u sustavu Eventim.