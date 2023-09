Ovaj misteriozni film s Herculeom Poirotom sve je ono što nam treba za uživanje u prohladnoj jesenskoj večeri!

U kina je stigla dugo očekivana, i labavo temeljena, adaptacija romana Agathe Christie iz 1969. pod nazivom Hallowe’en Party.

Film ''Ubojstvo u Veneciji'' stigao je na veliko platno točno u pravom trenutku kada nas niže temperature i kiša inspiriraju da odemo u kino i ušuškamo se nekim odličnim filmom. Ovaj misteriozni film u kojem pratimo najdražeg detektiva Herculea Poirota upravo je sve ono što nam treba za popraviti tmurni jesenji dan.

Redatelj i glavni glumac Kenneth Branagh, po mom mišljejnu, uspio je napraviti najbolji nastavak do sada koji u središtu prati belgijskog detektiva Herculea Poirota. Na samom početku filma kroz kadrove prazne i veoma fotogenične Venecije redatelj Branagh uspostavlja iznimnu atmosferu koja krasi radnju i likove kroz čitav film. Atmosfera je mračna, mistična, intrigantna, ali i nosi neku toplinu u hladnoj palači u kojoj se naši likovi nađu. To nije nešto što se lako postiže, te sam zaista oduševljena načinom na koji je Branagh to napravio, obzirom na to koliko je upravo atmosfera krucijalan faktor koji čini ovaj film izvrsnim. Iako je film u svojoj srži detektivska misterija, A Haunting in Venice igra se s više žanrova te to radi poprilično uspješno.

U nekim trenutcima ćete zaista poskočiti sa stolice kao da gledate pravi horor, ali ćete se u nekim trenutcima smijati uvijek šarmantnom Poirotu i njegovim dosjetkama. Ono što jest dosljedno u filmu su elegantni vizualni elementi te upečatljiva kinematografija Harisa Zambarloukosa. Vizualni elementi podsjećaju na stare glamurozne holivudske filmove sa svim svojim raskošem, ali A Haunting in Venice dodaje još jedan novi sloj koji čini ovaj film iznimno ugodnim za gledati.

Za razliku od prethodnog Branaghovog filma, Death on The Nile, ovaj film može biti studija o tome koliko je glumačka podjela važna za uspješan film. Death on The Nile, iako interesantan, nije bio toliko dosljedan i dobar film, što između ostalog možemo pripisati castu. A Haunting in Venice je okupio apsolutno savršene glumce za uloge koje igraju, gdje u svakom trenutku filma vjerujete svakom njihovom pokretu, mimici lica, uzdahu, te izgovorenoj riječi. Što se tiče glavne radnje, ona je poprilično jasna gotovo svima prije nego uopće uđete u kino dvoranu. Ono što je zanimljivo kod ove adaptacije popularnog Christieinog romana, je to da ako dovoljno pažljivo pratite sve detalje, moći ćete sami zaključiti tko je glavni ubojica prije raspleta radnje. U većini filmova ovakvo nešto bi zasmetalo gledateljima, učinilo bi se dosta površnim, ali u ovom filmu su svi segmenti iznimno pametno napravljeni pa vam se to što ste možda saznali tko je glavni krivac čini više intrigantnim nego da vam ta informacije ostane misterija.

Kenneth Branagh utjelovljuje po treći put slavnog detektiva simpatičnog brka, Herculea Poirota, Branagh osim što je odličan glumac, odličan je i redatelj. Njegov Poirot je beskrajno šarmantan, dosljedan sebi, te zna što je pravi komični tajming. Glumica Tina Fey koju smo navikli gledati u komedijama u ovom filmu igra poznatu spisateljicu krimića, Ariadne Oliver. Kao i Branagh, Fey ima odličan smisao za humor, odličan tajming za humor, te zaista umije da utone u svoj lik u potpunosti. Odlična je partnerica Branaghu, te mislim da su njih dvoje najviše zasjali u ovom filmu. Moramo spomenuti i fenomenalnu Kelly Reilly koja igra tužnu opernu pjevačicu u mirovini Rowenu Drake. Reilly je glumica koja ima iznimnu sposobnost da sve njene emocije vidite u njezinim očima, te da bez ijedne izgovorene replike u potpunosti razumijete njezin lik. Michelle Yeoh utjelovljuje lik medija Mrs. Reynolds. Iako se čini kako je njezina uloga sitna za razliku od ostalih, Yeoh uspijeva ostaviti snažan dojam na gledatelje od trenutka kada je vidite u krupnom planu. Posebno treba spomenuti mladog glumca Judea Hilla koji nam prikazuje impresivan glumački raspon sa tako malo godina. Ostatak glumačke je jednako genijalan, te zaista doprinosi uspješnosti ovog filma.

A Haunting in Venice je film koji će vas kupiti na prvu. Atmosfera koja se prožima kroz film, odlična glumačka postava, te intrigantna priča, dovoljan su razlog da ovaj film pogledate što prije.