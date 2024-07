Otkrij svoj ritam: Dino Jelusić otkriva kako bi opisao Zagreb i priča svoju glazbenu priču

Dino Jelusić ističe se kao jedan od malobrojnih hrvatskih glazbenika s izvanrednom međunarodnom karijerom. Mladi pjevač u intervjuu nam je otkrio ponešto o sebi, Zagrebu, ali i što smatra tajnom svoga uspjeha.

Dino Jelusić, čiji je glazbeni put započeo na prvoj pjesmi Eurovizije za djecu, gdje je pobijedio s pjesmom "Ti si moja prva ljubav", danas nosi status ozbiljnog rock-pjevača. Posebno se izdvajaju njegovo članstvo u legendarnim bendovima Whitesnake i Trans-Siberian Orchestra.

Iako je imao turneje diljem svijeta, Zagreb je njegov dom i mjesto na kojem se, kaže, osjeća sigurno. Kada smo upitali Dinu ''Od čega je tvoj grad i kako bi najbolje opisao Zagreb?", rekao je kako za njega Zagreb predstavlja dom, potencijal i sigurnost.

Smatra da njegov rodni grad ima velik potencijal da uz unaprjeđenje kulturnih sadržaja može postati jednako posjećen i cijenjen kao Prag ili Beč. Uz to, Zagreb je jako siguran grad – može se u pet sati ujutro mirno hodati bilo gdje, nema svaki grad tu sigurnost i privilegiju, priča nam Dino.

Dinina autentičnost dovela je njega i njegov bend Jelusick do ostvarenja velikog uspjeha s debitantskim albumom "Follow the Blind Man", a njihovi se koncerti rasprodaju brzinom munje diljem države, ali i Europe. Tridesetdvogodišnjeg rock-pjevača pozitivna reakcija ljudi uvijek gura naprijed: "Kad god vidim neki mali napredak i dobru reakciju ljudi na ono što radim, to može samo biti ekstra push", priča Dino.

Osim pozornice, u njegovu ga poslu najviše vesele road tripovi i putovanja s ostalim članovima benda, kaže. Kada smo ga upitali koja je tajna njegova uspjeha, rekao nam je: "Nema tajne, puno rada i malo sreće i onda kad postaneš prepoznat, sve je u tvojim rukama i odabirima."

Kad bi trebao opisati sebe, opisao bi se ovim riječima: art, respect, courage, passion i balance. "Meni je jako stalo do svega čime se bavim i ne shvaćam to olako; poštovanje je ključno u svim odnosima, hrabrost je bitna kod stvaranja, inače zapneš u comfort zoneu i onda nema napretka, strast mora postojati jer nismo strojevi, a u svemu toma treba imati dobar balans jer je to ključ svega", kaže Dino.

