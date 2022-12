Sjećate se bebe Sunce iz kultne serije? Evo gdje je danas i čime se bavi, jedna stvar je na njoj ista i nakon 25 godina!

Jessica Smith proslavila se ulogom bebe Sunca u omiljenoj dječoj emisiji "Teletubbies", u kojoj se "pojavljivala" od 1997. pa sve do 2015. godine.

Dječja televizijska emisija "Teletubbies" godinama je osvajala najmlađe gledatelje diljem svijeta, a jedan od njezinih zaštitnih znakova bila je beba sunce, koja se na početku uvijek slatko smijala, a koju je utjelovila glumica Jessica Smith.

Jessica danas ima 27 godina, u hit-seriji "glumila" je od 1997. do 2015. godine, a glumačke je dane ostavila daleko iza sebe. Danas radi u osiguravajućoj kući u Medwayu u Engleskoj, a nedavno se svoje kultne uloge prisjetila u razgovoru za Daily Star.

"Nažalost, ne sjećam se ničega sa snimanja. Rečeno mi je da sam bila stavljena ispred ogledala i da sam se smijala sama sebi. Stavili su me u visoku stolicu, a moj tata se igrao autićima na podu kako bi me natjerao da pogledam dolje. Mislim da smo tamo bili oko pola dana snimajući različite kadrove", izjavila je Jessica, koja i danas ima neodoljivi slatki osmijeh.

Otkrila je i da je ulogu bebe Sunca dobila sasvim slučajno nakon jednog posjeta bolnici.

"Mama me odvela u bolnicu na vaganje kao vrlo malu, a bilo je to istog dana kada je producent kontaktirao bolnicu tražeći imena nasmijanih, veselih beba. Vjerujem da sam sudjelovala na mini audiciji prije nego što sam izabrana", izjavila je Jessica.

Ljudi je i danas traže autograme, iako je priznala da je teško prepoznaju jer sada izgleda potpuno drugačije.

"Ne prepoznaju me odmah, ali kad nekome kažem tko sam, mogu vidjeti sličnost. Godinama me traže fotografije i autograme", priznala je Jessica i dodala kako nimalo ne žali zbog uloge bebe Sunca.

"Drago mi je da su me roditelji predložili za tu ulogu. To je odredilo velik dio mog života i ne bih to željela da je bilo drugačije", zaključila je.

