Njezini posteri u bikinijima krasili su brojne zidove, a evo kako izgleda i što radi 40 godina kasnije!

Cheryl Tiegs pojavila se nakon dugo vremena u javnosti i odmah privukla objektive paparazza u Montecitu.

Seksi naslovnice časopisa s Cheryl Tiegs u glavnoj ulozi i njezin kultni poster u ružičastom bikiniju krasili su zidove spavaćih soba njezinih brojnih obožavatelja, no gotovo četiri desetljeća kasnije rijetki bi je uspjeli prepoznati.

Žena koju je časopis Time 1978. godine prozvao sveameričkim modelom snimljena je ispred jednog frizerskog salona u Montecitu, a bio je to njezin prvi izlazak u javnost nakon dugo vremena. Cheryl danas ima 75 godina, a posljednjih nekoliko godina živi daleko od očiju znatiželjnika. Snimljena je bez šminke, u crnoj trenirci i bijelim tenisicama, a pogled je sakrila iza sunčanih naočala.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Cheryl je još kao tinejdžerica privukla pozornost proizvođača kupaćih kostima Cole iz Kalifornije, a upravo se taj njezin oglas pojavio u časopisu Seventeen i pokrenuo njezinu uspješnu karijeru u svijetu modelinga. Najpoznatija je bila po svom radu za časopis Sports Illustrated, na čijoj se naslovnici pojavila nekoliko puta - 1970., 1975. i 1983., ali njezine fotografije u ružičastom kostimu iz 1978. godine bile su one koje su privukle najveću pozornost.

Do 1980-ih je sklopila ugovor s Cover Girl Cosmetics - vrijedan 1,5 milijuna dolara, pokrenula je vlastitu liniju odjeće za Sears i napisala svoju prvu knjigu "The Way to Natural Beauty".

"Netko mi je dao tu titulu prvog američkog supermodela. Mislim da je to način da se kaže da nisam tek tako nestala iz vida nakon vrlo uspješne karijere u modelingu, pokrenula sam i druge poslove", izjavila je u intervjuu za Artful Living 2017. godine.

U objavi na Instagramu u srpnju 2020. godne modna se ikona osvrnula na vrhunac svoje slavne karijere odajući počast časopisu Time, za koji je rekla da joj je promijenio život te da je postigla velik uspjeh jer je bila marljiva.

"Dolazila bih ranije i ostala do kasno ako su to tražili od mene jer sam bila jako zahvalna na novcu koji sam zarađivala i na sjajnom poslu. Mislim da sam tijekom godina stekla reputaciju dobre i fine osobe s kojom je lako raditi", zaključila je.

Ranije je dospjela na naslovnice nakon što je kritizirala naslovnu naslovnicu Sports Illustrated Swimsuita na kojoj je osvanuo plus-size model Ashley Graham, za koju je sugerirala da promiče nezdrave tjelesne težine.

"Ne sviđa mi se što govorimo o punijim ženama jer ih to veliča, a vaš struk bi trebao biti manji od 35 inča. To je rekao dr. Oz i toga se držim", izjavila je rekao je za E! News u to vrijeme.

Njezini su komentari izazvali negativne reakcije javnosti, što ju je natjeralo da pojasni što je htjela poručiti i ispriča se na Twitteru nekoliko dana kasnije.

"Da pojasnimo tjelesnu težinu. Biti anoreksičan / bulimičan / imati prekomjernu tjelesnu težinu povezani su sa zdravstvenim problemima. Želim da svi budu zdravi koliko mogu. Iskreno se ispričavam svima koje sam povrijedila. Zaista samo želim da svi budu zdravi i sretni, napisala je tada.

Poznatoj manekenki, autorici, dizajnerici i filantropkinji život izvan svjetla reflektora pokazao se malo većim izazovom. Udavala se i razvodila četiri puta. Bila je u braku s filmskim redateljem Stanom Dragotijem od 1970. do 1979. godine, zatim je od 1981. do 1983. godine bila udana za fotograf Petera Bearda, no ni to nije potrajalo. Sedam godina kasnije udala se za Anthonyja Pecka - sina zvijezde filma "Ubiti pticu rugalicu" Gregoryja Pecka, s kojim je dobila sina Zacharyja Pecka, no od njega se razvela 1995. godine.

Njezin posljednji brak bio je s instruktorom joge Rodom Strykerom, koji je potrajao od 1998. do 2001. godine, a s kojim je 2000. godine dobila blizance Thea i Jadena, koje im je rodila surogat-majka, i nakon razvoda Rod je dobio puno skrbništvo nad njima.

"Moj bivši ima skrbništvo nad blizancima jer je Židov i htio ih je odgojiti kao Židove. Imamo i dogovor da ih držimo podalje od tiska. Bio je uporan u tome i ja sam se složila da je to u redu", izjavila je u jednom od prijašnjih intervjua, a danas je i ponosna baka dvoje unučadi koje joj je podario sin Zach.