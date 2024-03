Instalacija u spomen na Dražena Petrovića postavljena na igralištu Tuškanac: Univerzalnost ostavštine košarkaškog velikana na Festivalu svjetla

Umjetnička instalacija 'Dvorana, lopta, stolice', izrađena u Šibeniku u spomen na košarkaškog velikana Dražena Petrovića, postavljena je privremeno na igralištu Tuškanac u sklopu Festivala svjetla. Rad potpisuje udruga Kolektiv 4B za Tvrđavu kulture Šibenik, a predstavljena je u rodnom gradu Dražena Petrovića u prosincu prošle godine.

Rad naziva 'Dvorana, lopta, stolice' sastoji se od stiliziranog kipa dječaka s loptom, velike staklene četvorke ispunjene košarkaškim loptama te podnožja s Draženovim citatima i izjavama. Uz zanimljivo osvjetljenje i svjetlosne animacije, savršeno se uklapa na igralište Tuškanac u Festivalu svjetla koji i ove godine spaja ono najbolje od likovne i izvedbene umjetnosti te moderne tehnologije.

Samir Cerić Kovačević/Tvrđava kulture Foto: PR

Umjetničku instalaciju potpisuje Kolektiv 4B, šibenska mreža kulturne suradnje koja je na osmišljavanju, oblikovanju i izradi radila zajedno s više od 35 kreativaca iz raznih lokalnih udruga i tvrtki. Središnji dio postava čini legendarna Draženova 'četvorka' s dresa Šibenke i reprezentacije, kao poveznica njegovih početaka u Šibeniku i dana najveće slave na Olimpijskim igrama u Barceloni. Ispunjena je košarkaškim loptama koje simboliziraju stotine ispucanih lopti na svakodnevnim treninzima. Skulptura 'Dječaka s loptom' spoj je umjetnosti i tehnologije i predstavlja poveznicu prošlosti i budućnosti, a u podnožju su ispisani Draženovi citati o važnosti napornog rada, odlučnosti, predanosti i težnji za postizanjem savršenstva.

Samir Cerić Kovačević/Tvrđava kulture Foto: PR

Koncept instalacije razradili su kreativci Kolektiva 4B: Branka Grubić, Danijel Hrg, Magdalena Šetka i Josip Bačelić koji je vodio proces izrade. Futurističku skulpturu dječaka s loptom oblikovao je Luka Kirin, budući akademski kipar i 3D dizajner iz zagrebačkog studija D3stooges3D. Laserski rezane čelične ploče spojene su u tvrtki Metalprodukt, a sadržaj i grafičko oblikovanje panela potpisuju Krešimir i Lucija Grubić, u suradnji s Memorijalnim centrom Dražen Petrović iz Zagreba, koji je ustupio tekstove i fotografije.

Nakon što je na istom mjestu lani predstavljena svjetlosna instalacija kreirana za otvaranje Tvrđave sv. Ivana, druga je ovo godina da šibenska Tvrđava kulture sudjeluje na Festivalu svjetla. Sinoć otvoren festival kao spoj umjetnosti, dizajna, spektakla, zabave i arhitekture traje do 24. ožujka na 29 zagrebačkih lokacija, a razne instalacije zablistat će u punom sjaju svakog dana nakon 18 sati.

„Suvremena dizajnerska rješenja, digitalni sadržaji i multimedija sastavni su dio tri šibenske tvrđave, Kuće umjetnosti Arsen i Centra koralja Zlarin.

Samir Cerić Kovačević/Tvrđava kulture Foto: PR

To je pet lokacija kojima Tvrđava kulture upravlja, a nakon što smo lani u Zagrebu, također na Festivalu svjetla, predstavili svjetlosne instalacije izrađene za otvaranje Tvrđave sv. Ivana, zaista smo uzbuđeni zbog gostovanja ove prelijepe skulpture u glavnom gradu, i to baš na košarkaškom igralištu! Za tragično stradalog Dražena Petrovića zna svaki ljubitelj košarke i sporta, a ovaj rad ne govori samo o njegovim sportskim uspjesima već naglašava univerzalnost i bezvremenost njegove ostavštine. Uz to, činjenica da je Šibenik jedan od prvih gradova u svijetu koji je 1895. godine dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju dodatna je naša poveznica s Festivalom svjetla – kazala je Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik.