Domaće zvijezde otkrile trenutke kada su se osramotile za cijeli život: ''Čak se i u publici čuo i vrisak i smijeh...''

Kao i svi mi, i zvijezde imaju svoje loše dane pa se, osramoćene, nađu u situacijama koje bi najradije trajno izbrisale iz pamćenja. Saša Lozar svoje je najneugodnije trenutke doživio u radijskom eteru, dok je lista padova na pozornici naših glazbenika poduža. Od Maje Šuput i Lepe Brene pa sve do Mire Ungara.

Poznatim se osobama često događaju nezgode, baš kao i svima nama. Glazbenici možda najbolje znaju kako izgleda kad stvari krenu u neželjenom smjeru:



''Imamo jednu komičnu pjesmu koja se zove Kiseli krastavci i ja na kraju pjesme moram pasti u naručje moja dva plesača, međutim oni su me upozorili da me ovaj put neće dočekat, ali ja sam to zaboravio. I na kraju pjesme ja sam se srušio i punom težinom kao klada pao na leđa i jedva sam ustao hehe publici je bilo i smiješno, a i stravično.'', kaže Miro Ungar.

Srećom, Miro je ustao i mogao nastaviti s nastupom, a sličnu je nezgodu doživjela i Severina prošle godine u Zagrebu.

Iako kamere ne zabilježe svaki ovakav zvjezdani pad na koncertima, oni ipak nisu tako rijetki. Severina je u svojoj karijeri već imala bliske kontakte s podom na pozornici, koje teško zaboravlja.



''Išla sam skočit sa podesta bubnjara, to sam napravila do tad valjda tisuću puta, uglavnom, kako sam naskočila tako sam ostala dolje sjedećki. Prvo što sam napravila je da sam uzela štiklu, jer sam milsila da li je ona propala možda. Štikla nije propala što znači da mi je koljeno propalo točno za taj osjećaj koji sam osjetila'', kaže Severina.

A ni Boytronicu iz grupe E.T. padovi nisu nepoznanica.



''Anegdota koja je bila svima smiješna osim meni. Radili smo dvoranu u Čakovcu iz nekog razloga ja uvijek prvi izlazim na binu, a ovi me gledaju iz backstagea, ja ih vidim i ono normalno, svi imamo raspored kak izlazimo i ja se spotaknem na kablove i padnem koliko sam dug i širok pred cijelom dvoranom. I ono, meni je neugodno, čak se u publici čulo i vrisak i smijeh, a ovi ne izlaze na binu jer se guše od smijeha, mislim ono....'', priča Adonis.

Lepa Brena je pak na pozornici samu sebe nokautirala svojom nogom.



''Bina je bila malo klizava, moji džonovi su bili malo nakvašeni vodom, ja sam tu nogu nekako zamahnula, kad sam se zveknula po glavi, to je bio trenutni nokaout u glavu'', priča Lepa Brena.

Neugodnjaka je u karijeri nanizala i Maja Šuput.



''Tek sam počela pjevati i onda sam išla humanitarno pjevati invalidima i ljudi su bili u invalidskim kolicima i ja sam u žaru nastupa rekla ''Ajmo svi na noge!'', kaže Maja Šuput.

Možda im ovo nisu najdraži trenuci u karijeri, ali barem znamo da su i oni samo ljudi od krvi i mesa.

