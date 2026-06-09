Naša glazbena diva ni nakon gotovo sedam desetljeća na sceni ne miruje, najavila je novi poduhvat!

Ako ste se pitali što dan danas radi - glazbena diva koja već desetljećima pomiče granice domaće glazbene scene i danas zrači nevjerojatnom energijom. Zdenka Kovačiček ne staje, a publiku i dalje osvaja glasom i autentičnošću koja ne poznaje godine.

Iako je na sceni gotovo sedam desetljeća, Zdenka Kovačiček i dalje pomiče granice. S bendom priprema novi album, a nedavno je izdala njegovu naslovnu pjesmu Otela sam se kontroli skroz.

''To je dosta ovako provokativno i vjerojatno će pobuditi interes slušatelja. Izašao je spot koji je baš onako poseban. I to je zapravo na neki način priča iz moje knjige, moja autobiografija, ispričana na glazbeni način. Znači tu ima repanja, to je priča koju ja pričam, a onda ima jedan refren gdje se opet objašnjava zašto sam se otela kontroli'', priča nam Zdenka.

Zdenka Kovačiček - 5 Foto: In Magazin

Tijekom čitave svoje karijere Zdenka Kovačiček nikad nije birala lakši put.

''Nikad nisam išla linijom manjeg otpora u smislu da ću napraviti hit. Naravno da su mi uvijek nudili pa ajmo nešto što će se prodavati, što će biti prodano. Ne, ja sam uvijek išla obrnutim smjerom. Prodaja mojih albuma nikad nije bila masovna jer tu vrstu glazbe, to je bio jazz, jazz rock se nikad nije prodavalo u velikim tiražama''.

A danas, priznaje, nema više potrebu skrivati emocije niti se opterećivati tuđim mišljenjima.

''U tom smislu sam ja tek sad otvorena, iskrena. To znači da sam se otela kontroli. Ja više ne razmišljam šta će neko reći. Ja samo želim biti slobodna, otvorena''.

Da je uvijek ispred svog vremena pokazuje i činjenica da su neke njezine pjesme nakon 40 godina doživjele veliki povratak na scenu.

''Frka danas ima 27 milijuna pregleda na YouTube-u. Možda će tek nakon 40 godina ove pjesme, naravno mene više neće biti, Ja neću živjeti još 40 godina, to sigurno ona bi bila 120 godina, čovječe to ne postoji. Šalim se, sigurno neću. Ali će tada te pjesme imati, tko zna koliko milijuna pregleda na YouTube-u. Možda će tek tad postati hitovi i možda će moji albumi razgrabljeni, biti rasprodani'', razmišlja Zdenka.

Na nagovor kćeri počela je zapisivati uspomene iz bogatog života i prije nekog vremena izdala je autobiografiju.

''Četiri godine sam to zapisala i malo po malo nekako sam se uživjela, prisjećala se, neki su se iznenadili, kako se toga svega sjećaš. Da, ja se sjećam i lijepih i ružnih stvari, jer je meni ostao u memoriji taj cijeli moj život'', priča nam Zdenka.

Zdenka Kovačiček - 3 Foto: In Magazin

No, puno toga vidi i u budućnosti, tako da joj dan danas najveće veselje donosi četverogodišnji unučić Max Domagoj, koji već pokazuje znakove glazbenog talenta.

''Biti baka to je nešto prelijepo, to svi znaju, tko je to osjetio. Voli glazbu, stajao je ispred mog koncerta u Močvari, sat i pol nije se dao maknuti. On je sat i pol ovako gledao. Nepomično je gledao. I ovako je mene skinuo kad ja pred publikom završim pjesmu i ovako na pravim rukama. To je on mene skinuo. Ja sam mu kupila bubnjeve, on sad svira bubnjeve. Naravno lupa, ali ne bez veze. Smisao za pjevanje nije još pokazao, ali možda i dođemo i do toga. Ali pleše, pokazuje ritam. Onda bilo je, bilo je njegov rođendan kada sam ja pjevala Happy birthday dear Maxi, happy birthday to you. Onda je on nešto počeo improvizirati. Znači osjetio je, osjetio je'', priča nam sva sretna Zdenka.

I dok mnogi nakon toliko godina karijere usporavaju, Zdenka Kovačiček upravo sada djeluje slobodnije i hrabrije nego ikad prije.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Emotivan oproštaj vatrenog sa sinovima prije odlaska na Svjetsko prvenstvo!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Supruga nogometaša na plažu je ponijela modni dodatak vrijedan pravo malo bogatstvo!