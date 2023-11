Našu glumicu pred kamerama preplavile emocije zbog nepoznate žene koja joj je spasila život: "To je ravno čudu, evo i sad plačem!"

Nova TV i Zaklada Ana Rukavina 25. studenog na glavnom zagrebačkom trgu organiziraju tradicionalni humanitarni koncert "Želim život", na kojem će vas zabavljati brojne glazbene zvijezde. Akcija prikupljanja sredstava za Zakladu Ana Rukavina ove godine prvi put traje dva mjeseca te je humanitarni broj 060 9000 otvoren od 1. studenog do 31. prosinca. Zahvaljujući Zakladi dosad je spašeno 167 života. Taj najvrjedniji dar dobila je i glumica Vesna Ravenščak, koja je sa svojom spasiteljicom postala i više od prijateljice.

Vesna je u ovo doba prije deset godina doznala šokantnu vijest - da boluje od akutne limfoblastične leukemije.

"Kako ja nemam braće i sestara, odnosno imam polubrata i polusestru, nemamo iste roditelje, donor obiteljski nije dolazio u obzir i jedina opcija je bila naći donora ili u Hrvatskoj ili u Europi ili u svijetu", prisjetila se glumica Vesna Ravenščak.

Počeli su se pretraživati registri dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i uskoro su stigle lijepe vijesti.

Evo kako se Vesna osjećala kad si saznala da postoji kompatibilni donor.

"To je bio poklon za novu godinu. Ja sam dobila pismo od HZZO-a na staru godinu da imam kompatibilnog donora i to od deset parametara svih deset. Znači, to je ravno čudu. Moja Bianca je bila perfect Match sa mnom. To je nevjerojatan osjećaj da negdje postoji čovjek potpuno nepoznati koji vam može spasiti život", kaže glumica.

Dvije godine nakon transplantacije, Vesna je zatražila i dobila podatke o svojoj spasiteljici iz Stuttgarta.

Prisjetila se kako je izgledao njihov prvi susret.

"Ja sam izašla iz aviona i završila u njezinom zagrljaju, evo i sad plačem…To je kao da ste sestru vidjeli koju nikada u životu niste prije upoznali i sad smo iste. Ja sam promijenila krvnu grupu, ja imam njezinu krvnu grupu, bila sam A-, sada sam AB+. Ona je zaista najbliže sestri rođenoj šta ja imam", ističe Vesna.

37-godišnji Ivica se u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica upisao na nagovor supruge te je doznao da nepoznatoj osobi može spasiti život.

"Neopisiv je osjećaj. Jednostavno osjećaj je takav da, gle pomogao sam nekome i ja ne mogu nikakvim riječima to opisati", priča Ivica Viidak, darivatelj koštane srži.

O darivanju koštane srži za spas nepoznate osobe nije dvojio ni sekunde.

"Moje iskustvo, s obzirom da se bojim igle i svega toga, je bilo fenomenalno. Znači, postoje dva načina vađenja koštane srži tako da uvijek možete birati ili iz krvi ili iz kosti", objašnjava.

A ako je uspio on, koji se boji vađenja krvi, onda mogu svi.

"Mogu svi!" poručuje Ivica.

Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica danas zbog akcija Zaklade Ana Rukavina ima više od 62 tisuće tipiziranih darivatelja te je 167 ljudi dobilo šansu za pobjedu nad opakom bolesti. 25. studenog s početkom u 21 sat i 15 minuta će se na glavnom zagrebačkom trgu održati tradicionalni humanitarni koncert, na kojem će se prikupljati sredstva za rad zaklade.

