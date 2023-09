Bivši pjevač Fantoma tvrdi da su mu nudili da bude novi Zlatko Pejaković, a i da je on trebao pjevati hit-pjesmu s Eurovizije!

Robert Mareković ostvario je dugogodišnji san. Snimio je duet s Nenom Belanom. Sa svojim Swingersima poznati klasik Đavola "Čuvaj me, pazi me" odjenuo je u novo glazbeno ruho. U otvorenom razgovoru s našom Anjom Benetom, nekadašnji pjevač popularnih Fantoma otkrio je i kako mu je nuđeno da bude novi Zlatko Pejaković.

Kao tinejdžer dolazio je na njegove koncerte, godinama kasnije zajedno su dijelili pozornicu, a sad je Robert Mareković s Nenom Belanom podijelio i mikrofon. Kultna pjesma "Čuvaj me, pazi me" s prvog albuma legendarne grupe Đavoli dobila je tako svoju swing verziju.

''Ja sam stvarno bio veliki fan Đavola, matične grupe Nene Belana. Ja slabo slušam domaću glazbu, ali ako bi trebao birati, uz Ivu Robića nekoga, onda bi svakako dotakao Nene Belana i Đavola, tako da mi je bila velika želja, prije ili kasnije, snimiti s Nenom duet. Čekao sam vrijeme da to zaslužim...'', rekao je Robert Mareković.



Nova verzija "Čuvaj me, pazi me" obogaćena je zanimljivim dijalogom Nene i Roberta.



"Ej Belan, je l' tebe tvoja šinjorina čuva i pazi? A je Marekoviću, čuva, čuva...A tebe tvoja gospodična, jel čuva i pazi. A ono, kako kad?!"



"To sam ja smislio. Ja sam s kontinenta, on mene pita za moju gospodičnu, on je s mora, pa ja njega pitam za njegovu šinjorinu, bio mi je zgodan taj jedan mali most unutar Hrvatske....", ispričao je Robert.



U stvarnom životu Roberta trenutačno ipak nitko ne čuva i ne pazi.



''Trenutno sam slobodan, do nedavno nisam bio slobodan. Slobodan sam, malo se još oporavljam od ove veze prije'', priznao je.



Iskreno nam priznaje koji su stihovi u pjesmi ipak biografski.



"Nisu baš žene imale puno razumijevanja kad mi se to dogodilo, ali koliko se sjećam, davno je to bilo, nisam stradao zbog toga, nekako mi je oprošteno, ali sam naučio lekciju. Od tad su sve drage, mile, ljubavi, tu ne možeš promašiti, tako da se držim te šeme na dalje.", rekao je.



90-ih godina, dok je žario i palio sa svojim Fantomima, poštanski sandučić bio mu je pretijesan za sva pisma obožavateljica. Iako su djevojke za njim ludovale, u ljubavi nije uvijek bio sretan.



"U tim vremenima sam dosta patio, kad sam bio tinejdžer, dosta su me ostavljale žene, onda sam naučio lekciju: ostavi ti prvo da tebe ne bi ostavili. To je sistem koji pali, ali nekad me preduhitre'', rekao je Robert.



Ljubavnu taktiku možda je s godinama promijenio, no stilu glazbe ostao je vjeran svih ovih desetljeća. Pa čak i onda kad je krajem 90-ih dobio ponudu koju mnogi ne bi odbili.



"Jedan od naših poznatih producenata je u jednom trenutku rekao : Treba nam novi Zlatko Pejaković, treba mi netko mlad koji bi tako nešto pjevao, a taman sam snimio svoj novi album koji naravno nije nikako prošao. Tu bi vjerojatno imao osigurane pjesme, album, to je glazba koja je prijemčljivija od moje za ovo podneblje, ali ne mogu, ja nekako razmisljam srcem, a ne glavom, i nisam mogao jednostavno. Meni je glazba ideologija'', zaključio je.



Poznati glazbenik za kraj nas je počastio još jednom zanimljivom, dosad javnosti nepoznatoj crtici iz svoje biografije. Na posljednjoj Jugoviziji davne '91. u Sarajevu, tvrdi, umjesto Daniela Popovića trebao nas je predstavljati upravo on.



''Fantomi su bili popularni, taman su izletili i Daniel Popović je napisao Daj obuci levisice i ideja od menadžera Vladimira Mihaljeka je došla da ja to otpjevam samostalno, i već smo snimili kod Senne M u studiju, snimili pjesmu i sve je bilo spremno za Sarajevo. Uglavnom ja sam trebao ići, on se u zadnji čas predomislio, čak imam doma negdje snimku, mogao bi to naći, ali moram jako prekopati po kazetama....", prisjetio se.

