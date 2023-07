Po čemu kolege glazbenici pamte legendarnog Olivera te što supruzi Vesni najviše nedostaje kad je pjevač u pitanju?

Pet je godina prošlo otkad nas je napustio Oliver Dragojević. Upravo njemu u čast i ove godine u Veloj Luci održan je koncert ''Trag u beskraju''. Goran Karan, Matija Cvek, Danijela Martinović, samo su neki od izvođača koji su pjevali hitove koje nam je Oliver ostavio u nasljeđe. Po čemu oni pamte ovog legendarnog pjevača te što supruzi Vesni najviše nedostaje kada je Oliver u pitanju, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

"Pitala me jedna žena – Da li vrijeme ovih 5 godina liječi rane? Ja kažem možda da imam 30 godina možda bi imala vremena izliječiti rane, sad ih moram nekako liječiti razumom. I onda moram misliti da to šta se dogodilo da se dogodilo i ne mogu ništa promijeniti. To je tako ali mi je drago da se ovo događa'', započela je razgovor Vesna Dragojević.

Vela Luka je koncertom Trag u beskraju, ponovo, petu godinu za redom slavila sjećanje na velikog Olivera Dragojevića. Na tisuće ljudi došlo je na otok Korčulu, kako bi se pjesmom prisjetili velikana hrv glazbene scene. Kako je za života bio skroman, mnogi su se pitali kako bi on, da može, komentirao šušur koji se događa zbog njega.

"Mi smo govorili da bi se on ljutio. Ali ne bi. Iza svega ovoga kad ovo danas prođe bit će pozornica i glazba. Ne bi se bunio, sad i da se buni kasno mu je hehe, tu smo mi", govori Vesna Dragojević.

Stotinama pjesama udahnuo je život svojom intepretacijom, a upravo su se neke mogle čuti i na pozornici u Veloj Luci u izvedbi Oliverovih kolega. Danijela Martinović, Matija Cvek, Goran Karan samo su neki od vrhunskih izvođača koji su zapjevali Oliverove pjesme.

"Iz ove male Vele Luke toliko se more uzgibalo od njegove pjesme da nije stalo do dana danas. Meni je toliki gušt, ma meni nekako on nije ni otišao. Tu mi je cijelo vrijeme. Sad je li to do moje glave, ali mislim da je to do srca više i do pjesama.", zaključio je Goran Karan.

"Meni najviše nedostaje Oliver kao Oliver. Zato šta koliko smo se družili bio je duhovit, jednostavan, vesel. Taj njegov duh i ta jednostavnost", prisjetio se Hari Rončević.

"Sjećam se jedne dobre priče. Jednom humanitarcu smo pjevali zajedno, puno nas i to je bio televizijski prijenos. I Oliver i ja smo se izgubili u tom backstageu haha i zakasnili smo na nastup imam i čak fotku di smo se pogubili negdje među nekakvim koferima tako da bilo je uvijek zabavno s njihm.", priča Marko Tolja.

"Nama svima pjevačima je on definitivni uzor i to je neka abeceta pop naše glazbe i nešto što ti slušaš i nadaš se da ćeš barem jednog dana slično doživjet takvu karijeru ali što je vrlo vjerojatno nemoguće. I on je pojam ako trebaš odabrat kome da se diviš to je taj čovjek.", zaključio je Matija Cvek.

Brod u boci, Anđele moj, Skalinada, Neka se drugi raduju, Oprosti mi pape, Ništa nova, pjesme su koje su odzvanjale Velom Lukom i napravile osjećaj kao da je Oliver još uvijek tu. Izvođači koliko god bili spremni za koncert, priznaju da su osjećali veliku odgovornost i tremu.

"U Oliverovom gradu, pjevamo njegove pisme i radimo počast njemu. Naravno da je mali pritisak u glavi ali to mi daje dodatnu volju i tjera me naprijed da dam sve od sebe, ali naravno unatoč tom pritisku ljubav i pozitiva je u zraku.", rekla je Lorena Bućan.

Osjećaja ljubavi nije nedostajalo. Uz romantične pjesme, pjevalo se i plesalo. A u publici smo pronašli i nama dobro poznata lica oko kojih se u zadnje vrijeme mnogo govori. Mija Kovačić i glumac Filip Vidović došli su zajedno na koncert, te se odmah pokreće pitanje. Ima li tu nešto više od prijateljstva?

"Jednostavno svakoga puta kada si s nekim ko je muška osoba uvijek te spajaju. Ali Filip i ja smo divni prijatelji, svi se družimo, volimo i svi smo povezani kroz Paulu kako su oni plesali u PSZ malo im je falilo i za pobijedu. Tako da volimo se svi skupa nekako družiti i onda ja ne marim za neke priče, nek ljudi misle što hoće.", govori Mia Kovačić.

"Ja nemam komentara haha ne znam šta bi ti rekao'', izjavio je Filip Vidović.

Iz Vela Luke u svijet još je jednom potekla pjesma koja je ujedinila sve. Koncert "Trag u beskraju" postao je nezaobilazna stanica svakoga tko voli i poštuje Olivera Dragojevića.

"Ostala je pjesma, ne lebdjeti nego putuje svijetom, diže valove budi srca. I ljudi se još uvijek ljube uz nju. I to je odmah poslije poljupca i zagraljaja na trećem mjestu brončana medalja – pjesma'', zaključio je Goran Karan.

