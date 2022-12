Roditelji supruge Marija Petrekovića od njega su stariji tek nekoliko godina, a jedna mu stvar s njima nikako nije uspjela!

Napušta li Mario Petreković Lijepu našu? Ovih dana aktivno uči slovenski kako bi postao izvozni proizvod, a za vrijeme pandemije otvorio je obrt o kojem vam, zbog prirode posla, ne smijemo previše otkriti. Mario i njegova zaručnica Sanji Jurković su otkrili u kakvom je on odnosu s njezinim roditeljima, koji su tek nešto stariji od njega, smeta li im razlika u godinama te kojim je romantičnim gestama svakodnevno obara s nogu.

Nedaleko od Zagreba, u samom srcu Samobora, Mario Petreković našao je savršenu oazu za sebe i svoje tri curke.

"Cure moje, moje curke! Evo, ja sam zaista ovo jedva čekao i Bogu hvala da imam svoje tri cure. Okružen sam ženama, estrogenom, i za sad je odlično, da sam znao, i prije bih to", priznao je Mario.

Iskustvo je, kaže, naslijedio. Naime, zbog velike obitelji s majčine strane u ulozi oca snašao se, ni više ni manje nego - odlično.

"Kao riba na suhom ne, nego riba u moru, rijekama, potocima i jezerima", našalio se Mario.



"Mario je super tata jer je jednim dijelom još uvijek na toj razini, haha. Super se snašao u toj ulozi i mislim da ju je čekao cijeli život", dodala je Aleksandra.

A onda je u njegov život, prije nepunih sedam godina ušetala, točnije uplesala, jedna nimalo tipična stomatologinja.

"Čak mi je čudno što je otišla u zubariju, mislim, mala pleše. Tu me kupila. Ali definitivno odustao sam od nekog kuhanja ja, jer je gospodarica kuhinje, s opravdanjem. Talent je za nove neke kombinacije, znaš kaj, možda kod zubara kad gledaju stalno te nakupine, možda im te kombinacije dođu u glavu. Kao mogao bi mango ići s kivijem i junetinom, baš sam danas to izvadila. Ali mislim da je kod nje, odnosno kod njih, Krambergerovih, neka tradicija, to je valjda i do majke i do bake, stolovi su uvijek puni i ono što oni rade je zaista restoranski nivo", otkrio je Mario.

A Mario ima puna usta ne samo hrane već i pohvala za Aleksandrine roditelje s kojima je, tvrdi, pokušao biti loš, ali to jednostavno nije išlo.

"Rat. U ratu smo, ne razgovaramo već zadnjih sat i pol vremena, toliko se nismo čuli, ali inače razgovaramo", našalio se.

Iako je Mario tek devet godina mlađi od njezina oca, Aleksandri razlika u godinama nikad nije predstavljala problem.

"Istina je da najčešće ne kužimo dok netko ne kaže, pa vi imate 19 godina razlike, ajme, pa stvarno. Trudi se, ima malih stvari i sitnica koje ženi daju osjećaj da je tu, da je prisutan, da je bitna. Zna napisati pjesmicu, zna mi kupiti čempres, što se prekjučer desilo, što je inače jako romantična gesta u Zanzibaru", priznala je Aleksandra.

Život s psom, zecom, dvoje djece i Marijem ponekad, šali se Aleks, nije baš lagan.

"Zabavno je, sigurno je jako bitna ta njegova crta koju ima s djecom gdje ih uspije zabavljati i igrati se s njima. Ali jednako tako je i teško. Mario je definitivno puno prisutan, tako da definitivno je zahtjevno", izjavila je Aleks.

Una je vječno nasmijana bebica koja cijele dane provodi u lovu na zeca Šljivu, dok je dvogodišnja Marla već osvojila internet.

S obzirom na to da je Aleksandra odrasla u Sloveniji, Mario smatra da bi bio dobar izvozni proizvod.

"Pričam fantastično slovenski, još me malo sram, ali inače slovenski baš rasturam", pohvalio se.

Cijeli video pogledajte u prilogu In Magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.