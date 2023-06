Josipa Lisac o 50 godina starom prijateljstvu nje i Alke Vuice: ''Karlo joj je dao povjerenje, čuo je negdje gdje je čitala svoje pjesme...''

Glazbena ikona Josipa Lisac ove godine obilježava 50 godina od izlaska megauspješnog prvog albuma ''Dnevnik jedne ljubavi''. Ova autentična i snažna umjetnica ne prestaje oduševljavati publiku ni danas. Prvi put nakon više od 30 godina ponovo je sjela za klavir i uglazbila svoju novu pjesmu "A gdje si ti". Tekst je napisala Alka Vuica, a Josipa se za kamere In magazina prisjetila početaka njihova prijateljstva.

"A gdje si ti” nova je pjesma glazbene dive Josipe Lisac. Za ovu je senzaciju prvi put u više od 3 desetljeća napisala i glazbu.



''Naprosto sam se sjela za klavir i tako je jednu noć došla jedna lijepa pjesma'', priča Josipa.

Stihovi su proizašli iz neiscrpnog pera Alke Vuice. Od megahita "Gdje Dunav ljubi nebo" pa do danas, suradnja ovih glazbenica pretvorila se i u veliko prijateljstvo.

A sve je započelo albumom "Dnevnik jedne ljubavi". Josipa i njezin Karlo Metikoš odlučili su prepustiti stihove, tada još anonimnoj, Alki.



''Mi smo njoj dali, bili smo dovoljno hrabri da damo jednoj mladoj djevojci. Kasnije će ona pisati mnogima, ali ona je dobila cijeli album. Karlo joj je dao povjerenje i Karlo ju je prije upoznao, čuo negdje gdje je čitala svoje pjesme i svidjelo mu se i došla je k nama i tako je počela naša suradnja, sve do danas'', ispričala je Josipa.

A dan danas, Josipa i dalje stvara i nastupa. 73-godišnja glazbenica ispred sebe ima ljeto puno koncerata, a 1. srpnja publika će je imati priliku čuti u jedinstvenom i čarobnom perivoju Novih dvora bana Jelačića.



''To će biti nastavak zapravo 50-te obljetnice, 50 godina od izlaska "Dnevnika jedne ljubavi" i tako, izvest ću normalno neke pjesme s Dnevnika i neke druge. A gledajte, meni je svaki koncert kao da mi je prvi, svaki je ozbiljan, mora biti dobro jer ću se inače doma sekirati, ali nadam se da će biti dobro'', kaže.

U karijeri dugoj 52 godine snimila je 21 album, osvojila Porin za životno djelo. No osim u glazbenom svijetu, priznata je i u modnom. Njezine nesvakidašnje kombinacije donijele su joj hrvatski modni Oskar, a outfitom koji je odabrala za snimanje videospota, samo je potvrdila status ikone stila.



''To sam tak pronašla.. Jel vam se sviđa? Jako. Eto to je to i meni se jako jako sviđa'', kaže.

Uvijek svoja, jedinstvena i autentična, danas i prije 50 godina, Josipa bi mlađoj verziji sebe jednostavno poručila:



''Nemoj me nikad zaboraviti i nisam. Još uvijek ju nosim u srcu, tu mladu djevojku sa tako i buntom i s tim entuzijazmom i s tom strasti. Naprosto, mislim da je ona moj veliki motivator'', zaključila je.

