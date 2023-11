Goran i Ecija Belošević o slatkom iščekivanju bebe: "Ja se svemu veselim, čak i tom noćnom dizanju!"

Bubnjar grupe Pravila igre prošlog je tjedna dobio najveću akademsku titulu - onu doktora znanosti. No još ga veća uloga čeka za mjesec dana. Ona oca. Naime, on i supruga Ecija postat će roditelji dječaka. O svojem putu prema trudnoći, koji je bio sve, samo ne lak, ovi su supružnici razgovarali s našom Doroteom Filipaj za In magazin.

Koliko put do majčinstva može biti trnovit, zna zagrebačka influencerica i bivša voditeljica Ecija Belošević. Ona i suprug Goran u pokušaju dobivanja djeteta preživjeli su put pun uspona i padova. Prva trudnoća završila je spontanim pobačajem, dok su se u drugoj, potpomognutoj, čula dva otkucaja srca, a ultrazvuk je pokazao jednu bebu.



''Mislim 36 posto trudnoća završi tim vanishing twins sindromom, znači sindromom nestajućih blizanaca i da je to potpuno prirodno. Ali navodno su njih dvoje pomagali jedan drugom da se začmu i da krenu u taj život, tako da evo.. Jedan je pomogao drugom'', priča Ecija.

Nakon svega što su prošli, sada su se, u osmom mjesecu trudnoće, opustili i uživaju u blaženim danima.



''Baš zbog cijelog tog procesa, tog prvog slučaja trudnoće koji nije završio kako smo htjeli pa onda blizanačka koja se upola prekinula. Sve su to bile neki koraci koji čovjeka ohlade, odnosno sve emocije ti stave na neki stand by gdje čekaš zapravo taj trenutak da se dijete rodi, da bude zdravo'', govori Goran.

Dječak stiže sredinom prosinca, kao najljepši blagdanski dar.



''Ja se svemu veselim, ja se čak veselim tom noćnom dizanju, tom osjećaju.. Ja si znam zamišljati sad kad imam kolijevku pored, krevetić.. Kako će mi Rio reagirati, naš pas.. To se svi vesele, žive za dan da vidi kako će se njih dvoje slagati'', priča Ecija.

Goran je odlučio da će, bez obzira na njegov strah od igala i liječnika, sudjelovati na porođaju.



''Činjenica da bi trebalo sudjelovati na porodu, apsolutno da, ali da ću biti sposoban gledati te sve dijelove i puno krvi... Da skratim, bit ću na porodu, ali vjerojatno ću se prije onesvijestiti ja nego ona'', priznao je Goran.

Ecija blaženo stanje podnosi odlično, a kilograme koji su došli s bebom, ponosno nosi!



Bila je premršava u suštini, tako da je taman sad'', kaže Goran.

''Ja sam se 14 kila udebljala zapravo, ali sve je tu'', kaže Ecija.

Uz to što će uskoro postati ponosan otac, ovaj se bubnjar benda Pravila igre jednako diči i nedavnom titulom doktora znanosti. Odluka da upiše studij došla je spontano.



''Jedno jutro sam se probudio, nisam nešto mogao spavati i idem kao malo trčati, vježbati pored mora i meni se prelomi u glavi ni iz čega, idem na doktorat. Pa sam eto uz puno muke, neću reći čireva na želucu, puno gastritisa, cijeli studij uspio završiti s odličnim pa je ta obrana bila šlag na torti'', kaže.

Ponosna supruga, kaže, Gorana sada više ne zove imenom nego titulom.



''Rekao mi je nekoliko puta da, dobro, jesmo se dogovorili sad nakon 30.10. da mi se obraćaš s doktore...'', priča Ecija.

A sada zajedno moraju položiti jedan od najizazovnijih životnih ispita.



''Nas čeka jedan potpuno drugačiji tip doktorata, koji će trebati apsolvirati'', zaključili su.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.