Käärijä za IN magazin opisao odnos s Baby Lasagnom: ''Svaki put kad se vidimo...''

Iz daleke i ledene Finske stigao je ravno na užareni domaći teren. Karizmatični Käärijä oduševio je publiku u Bjelovaru. Našem Dini Stošiću otkrio je kakav odnos ima s Baby Lasagnom, što mu znači potpora obitelji te da zna poneku riječ hrvatskog jezika.

Europu je preko noći zarazio svojom uspješnicom s Eurosonga, a proteklog je vikenda prvi put zapjevao u Lijepoj Našoj. Čini se da je karizmatičnog Kääriju oduševila Hrvatska, koja je potpuna suprotnost njegovoj rodnoj zemlji.

''Baš mi je lijepo ovdje, mjesto je predivno, sviđa mi se. Još nisam stigao puno istražiti, možda nešto uspijemo vidjeti iza pozornice. Ovo je savršeno, obožavam ovakvo vrijeme. U Finskoj biste se smrznuli da sada izađete van. Istina, imamo saune ako vam zatreba malo topline. Nemam ništa loše za reći, oduševili su me i zemlja i grad i nadam se da ću se uskoro vratiti'', rekao je Käärijä.

No njegova veza s našom zemljom traje odmalena. Kao dječak strastveno je navijao za Vatrene, a Luka Modrić oduvijek mu je bio najdraži igrač. Osim Luke, s Hrvatskom ga povezuje i naš Baby Lasagna, s kojim ima odličan odnos.

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Baby Lasagna i Käärija - 3 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Baby Lasagna i Käärija - 1 Foto: Damir Spehar/Pixsell

''Rekao bih da je to neka vrsta ljubavi, ali i bratskog odnosa. Ne dopisujemo se svaki dan, ali svaki put kad se vidimo, jako se nasmijemo i uvijek nam je super zajedno. On je talentiran i stvarno odlična osoba.''

Iako domaće specijalitete nije kušao, u kratkom je vremenu naučio poneku riječ hrvatskog.

''Brate'', kaže Baby Lasagna.

''Da, brate. I Rim Tim Tagi Dim'', šali se Käärijä.

Iza njega je koncert karijere u Helsinkiju. Unatoč međunarodnoj slavi, ovaj Finac čvrsto stoji na zemlji.

Käärijä o Hrvatskoj Foto: In Magazin

''Neki ljudi to razumiju, a neki možda i ne. Ali i dalje imam iste prijatelje i istu obitelj. Mama i tata, volim vas. Naravno da su ponosni na sve što se dogodilo, ali ponekad mi kažu: „Pazi na sebe, kako si?” Puno putujemo i stalno se nešto događa. Nekad sam umoran i ne mogu provoditi dovoljno vremena s obitelji i prijateljima, ali vjerujem da ću jednog dana imati više vremena za njih.''

Kada se ugase reflektori, Käärijä ostaje isti.

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''Lud sam. Nikad ne znaš što će se dogoditi. Stvarno, jednostavno slijedim osjećaj i idem dalje. Uvijek dajem sve od sebe i želim da ljudi budu sretni, da se smiju i dobro zabavljaju sa mnom. Želim da na trenutak zaborave sve loše što im se možda događa u životu. To je trenutak koji želim podijeliti s ljudima.''

Käärijä o Hrvatskoj Foto: In Magazin

Baby Lasagna i Käärija - 5 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Život ga nije uvijek mazio pa je 2014. završio na hitnoj operaciji uklanjanja dijela debelog crijeva. Ožiljak koji ponosno pokazuje podsjetnik je na borbu iz koje je izišao jači nego ikad, a upravo tada počela je i njegova glazbena priča.

''Prvo sam svirao bubnjeve, a onda sam s ovim tipom počeo pisati vlastite tekstove. Danas je on moj menadžer turneje, a ja sam ovdje, ali ponekad se i dalje popne na pozornicu sa mnom'', smije se.

Käärijä o Hrvatskoj Foto: In Magazin

''Kad smo počinjali, on je već bio prava zvijezda, znate, još tada. Sunce je zalazilo nad Helsinkijem, uživali smo u tome, a onda je on postao velika zvijezda, a ja menadžer turneje. Pozdrav, mama!'', dodaje Jesse Voss, menadžer turneje.

Njegova priča u Hrvatskoj tek je počela, a sudeći prema ovacijama domaće publike, ovaj energični Finac brzo će nam se vratiti. Do tada, tko zna – možda ga sretnete na nekoj od naših plaža ili s Baby Lasagnom kako stvara neki novi europski hit!

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