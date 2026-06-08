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pokazao svoj skriveni raj

Tko bi rekao da će Davidu Beckhamu ovo postati najveća strast nakon nogometa

Piše I.G., Danas @ 06:05 Zanimljivosti komentari
David Beckham David Beckham Foto: Instagram

Dok se priprema za novu veliku počast u Hollywoodu, David Beckham slobodno vrijeme sve češće provodi među gredicama i kokošima na svom imanju u Cotswoldsu. Bivši nogometaš s pratiteljima je podijelio prizore iz vrta kojim se posebno ponosi, otkrivši koje mu kulture ove godine najbolje uspijevaju.

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