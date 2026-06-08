Tko bi rekao da će Davidu Beckhamu ovo postati najveća strast nakon nogometa

Dok se priprema za novu veliku počast u Hollywoodu, David Beckham slobodno vrijeme sve češće provodi među gredicama i kokošima na svom imanju u Cotswoldsu. Bivši nogometaš s pratiteljima je podijelio prizore iz vrta kojim se posebno ponosi, otkrivši koje mu kulture ove godine najbolje uspijevaju.

David Beckham posljednjih godina sve više vremena provodi daleko od nogometnih terena, a novu strast pronašao je u vrtlarstvu. Bivši engleski nogometaš ovih je dana na Instagramu pokazao svoj impresivni povrtnjak u raskošnom domu u Cotswoldsu vrijednom oko 12 milijuna funti, gdje sam uzgaja različite kulture i brine o kokošima.

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U videu koji je podijelio s pratiteljima Beckham je s ponosom pokazao gredice pune salate, kukuruza šećerca i jagoda. U prepoznatljivoj ravnoj kapi obišao je vrt te otkrio kako je posebno zadovoljan napretkom kukuruza i izgledom salate.

"Nisam mogao ne primijetiti koliko dobro izgleda salata, a i kukuruz odlično napreduje. Sve izgleda zaista sjajno", rekao je.

Posebno ga vesele jagode, kojih je već kušao nekoliko. Priznao je kako ga njihov okus vraća u djetinjstvo i podsjeća na baku i djeda.

Ljubav prema vrtlarstvu dovela ga je čak i do kralja Charlesa III. Beckham je kao ambasador King's Foundationa ove godine sudjelovao u stvaranju posebnog vrta za prestižni Chelsea Flower Show, gdje je zajedno s kraljem radio na završnim detaljima projekta. Tom je prilikom istaknuo kako želi potaknuti mlađe generacije da više vremena provode u prirodi i otkriju čari vrtlarenja.

Njegova obitelj dobro zna koliko uživa u novom hobiju pa su mu Victoria Beckham i djeca za 51. rođendan poklonili čak šest kokoši. Victoria je na društvenim mrežama objavila snimku na kojoj David otvara poklone i oduševljeno upoznaje svoje nove pernate ljubimce prije nego što ih smjesti u kokošinjac na imanju.

David Beckham Foto: Instagram

Dok uživa u životu na selu, Beckhamu stiže još jedno veliko priznanje.

Ovoga tjedna potvrđeno je da će 12. lipnja dobiti zvijezdu na slavnom Hollywood Walk of Fameu. Na svečanosti će uz njega biti supruga Victoria, koja će imati ulogu jedne od govornica, dok će među uzvanicima biti i njihov dugogodišnji prijatelj Tom Cruise.

David Beckham Foto: B4859 / Zoran Veselinovic / Avalon / Profimedia

Od nogometne legende do strastvenog vrtlara, Beckham je pokazao da jednako predano pristupa svakom novom izazovu, bilo da se radi o sportu, prirodi ili obiteljskom životu.

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