Željko Samardžić vraća se u zagrebačku Arenu: ''Siguran sam da će biti jako svečano!''

Prije nepune tri godine prepuna Arena Zagreb uživala je u vokalu i hitovima neponovljivog Željka Samardžića, a kako se kaže, dobre stvari treba ponoviti, pa tako "Stari lav" najavljuje veliki povratak na isto mjesto 14. ožujka 2025. godine.

''Baš mi je drago što sam danas s vama i što imamo posebnu priliku najaviti poseban događaj – 14. ožujka se vidimo u zagrebačkoj Areni. Siguran sam da će biti jako svečano u Areni'', otkrila je glazbena legenda voditeljici Dorini Duplančić na Extra FM-u.

''Imam puno poruka na Instagramu, najviše se tinejdžeri javljaju, rekao bi Balašević – Neki novi klinci… Radujem se što se vidimo ponovno. Od moga prvoga dolaska u Zagreb, ovaj grad je za mene i moje dečke jedna ogromna ''Ljubavna adresa''. Na moju i vašu radost, ostvarila mi se želja da se vratim u zagrebačku Arenu.''

Karijeru regionalne zvijezde obilježili su hitovi poput "Grlice", "Da me nije", "Slutim", "Stari lav", "9000", "Dobar dan tugo", "Ljubavnik" i brojni drugi. Više od tri desetljeća njegovog rada na glazbenoj sceni upotpunile su i brojne suradnje, među kojima su dueti sa Sašom Matićem, Jelenom Rozgom, Crvenom jabukom, Kaliopi, Nedom Ukraden...

''Ja sam siguran da ću do koncerta u Areni objaviti nekoliko novih pjesama. Vjerujem da će ih stići naučiti do koncerta svi koji budu htjeli. Imam 20-ak spremnih pjesama, jako vodim računa koju kada pustiti. Nakon toliko godina provedenih na estradnom nebu, shvatio sam da je sve ono što sam radio imalo smisla. Među pjesmama je i jedna od pokojne Marine Tuacaković, mislim da bi ona mogla biti objavljena do koncerta u Areni.''

Željko Samardžić kroz svoje stihove slavi ljubav, najljepšu emociju na svijetu. Nema sumnje da će i Arenom 14. ožujka iduće godine vladati upravo ta emocija uz poseban audio-vizualni doživljaj.

Ulaznice za najavljeni spektakl osigurajte putem Eventim sustava.