Zagrebački festival elektronske glazbe predstavlja hrvatsku scenu u Las Vegasu, svjetskoj prijestolnici zabave!

Zagrebački LMF Festival dovodi najaktualnija imena domaće elektronske glazbe na najutjecajnije i najmoćnije tržište na svijetu, ono američko.

"In a land of only 4.000.000 people, but more than 1.000 islands, hundreds of festivals, clubs and countless DJs, there is an elite circle of 15 iconics DJs who live and breathe with the beats.

And all 15 of them are coming to Vegas!" - pod ovim sloganom, već sljedeći tjedan, 4. i 5. studenog, Hrvatska će se moći pohvaliti s još jednim izvoznim programom, a to je elektronska glazba.

U Hrvatskoj već etabliran LMF festival, koji je svoj domaći prvijenac doživio 2021. godine, te je u samo godinu dana i svoja dva izdanja postao najiščekivaniji glazbeni vjesnik ljeta, dobrih provoda i ponajboljeg što svjetska elektronska scena ima za pokazati, vraća se i na američko tržište. Tamo je 2019. LMF i doživio svoj prvijenac u obliku street parade festivala u samom središtu Las Vegasa, a ove se godine vraća s ponajboljim sastavom hrvatskih DJ-a.

Naime, organizatori LMF-a odlučili su na prvom u nizu američkih festivala predstaviti zemlju iz koje dolaze i to na najbolji mogući način: 15 ponajboljih hrvatskih house i techno DJ-a dolazi zasvirati u Las Vegas. Dallerium, Damir Ludvig, Dancelectric, DJ Jock, Elena Mikac, Joe2Shine, Kosta Radman, Kraundler, Marina Karamarko, Tom Bug, Tomo in der Mühlen, Vedran Car, Wekingz i Yakka sada će dobiti priliku da u svjetskoj prijestolnici zabave predstave što mogu i znaju.

"Hrvatska se može ponositi svojim glazbenim talentima, a mi smo isto tako ponosni što im možemo pružiti priliku da se predstave na pozornicama grada u kojem sviraju najveća svjetska imena, pred najzahtjevnijom publikom i pod budnim okom managera i agencija iz svih dijelova svijeta. Nadamo se da će naše zvijezde ostvariti i neke kontakte koji će im otvoriti nove mogućnosti u njihovim karijerama. Bit će to važan oblik promocije, ne samo hrvatskih glazbenih talenata, već i Hrvatske kao turističke destinacije, a u idućoj godini očekujemo i veliki broj posjetitelja iz USA kako na našem, tako i na ostalim festivalima diljem Lijepe naše", izjavili su organizatori LMF-a.

Podsjetimo, nakon niza LMF evenata u Las Vegasu, niti Hrvatska neće biti zakinuta za još jedan atraktivan glazbeni spektakl. Jednako kao i prošlih godina, u lipnju će na zagrebačkom Jarunu domaću i inozemnu publiku zabavljati ponajbolji svjetski DJ-i na nekoliko različitih pozornica. Impozantna produkcija festivala uključuje mnogobrojne popratne sadržaje, kao i nastupe najvećih svjetskih zvijezda.

Priliku za rasplesati publiku na Jarunu do sad su imali Artbat, Fisher, Claptone, Gorgon City, Marco Carola i mnogi drugi, a za iduću godinu ekipa iz LMF-a najavljuje najbolji lineup do sada koji će sigurno festival dignuti na stepenicu više i zagarantirati nezaboravna tri dana dobre zabave.

Sigurni smo da će se i domaći DJ-i nakon nastupa u Las Vegasu još uspješnije predstavljati pred svojom najzahtjevnijom publikom, onom domaćom, ali isto tako i na ostalim svjetskim glazbenim tržištima.