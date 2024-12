Zagreb je u subotu domaćin zajedničkom glazbenom spektaklu ILLUSIONS i BSH

Pravi glazbeni spektakl u režiji dva najpopularnija regionalna glazbena brenda ILLUSIONS i BSH očekuje nas ove subote, 21. prosinca od 22.30 sati u Mozaik Event Centru na Slavonskoj aveniji u Zagrebu. Kako je grad u adventsko vrijeme pun gostiju iz cijele Europe, ovo bi mogao biti party za pamćenje. Regionalni glazbeni brend ILLUSIONS kombinira prepoznatljiv zvuk melodic techno glazbe. Ono po čemu se njihovi partiji ističu su impresivni vizualni efekti koji za cilj imaju odvođenja publike u potpuno novu dimenziju klupskog doživljaja.

PR Foto: PR

Glavna zvijezda je Adam Sellouk, jedan od DJ-a koji s najbržim usponom na sceni elektronske glazbe, poznat po svojoj zadivljujućoj mješavini melodičnog techna, indie dancea i housea. Njegovo posljednje izdanje, The Antidote EP on Afterlife, dobilo je mnoge nagrade,. Adam je nastupa na brojnim festivalima uključujući Tomorrowland Belgium, klub Hi Ibiza, Afterlife Miami, Brooklyn Mirage i Ushuaia Ibiza.

PR Foto: PR

Hrvatsku će publiku razveseliti i dolazak DJ-ice KASIE, koja se ubrzano penje na ljestvicama najpopularnijih glazbenih DJ zvijezda. Ona je pozornicu već dijelila s mega zvijezdama kao što su Solomun, Nina Kravitz i Tale Of Us, a rezident je i na Resistance pozornici Ultra Miami Festivala. Uz njih dvoje nastupit će i rezident brenda Illusions - NEXIE.

PR Foto: PR

Ulaznice za ovaj spektakl osigurajte na vrijeme putem linka: https://www.entrio.hr/events?s=bsh+events